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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Юлія Захарченко |

Украина не увидит выступлений Ани Лорак: певица анонсировала тур по России и Европе

Известная украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет проживает в Москве, анонсировала тур по России, Чехии и Германии в 2021 году. Однако Украину в список The Best Tour 2021 не добавили.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В комментариях к посту певицы подписчики спросили, когда она приедет в Украину. Однако Ани Лорак ничего не ответила.

Города, которые посетит певица во время концертного тура

  • Россия: Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Якутск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Томск;
  • Германия: Лемго, Альтэттинг, Карлсруэ, Оффенбах, Дортмунд, Нюрнберг, Гамбург;
  • Чехия: Прага.

Ани Лорак отметила, что ждет встречи со своими фанатами в следующем году.

— С нетерпением жду встречи с вами в новом году, любимые мои зрители, — написала в посте певица.

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Звезда сцены также призвала каждого беречь свое здоровье.

— Берегите себя, своих родных и близких. Будьте здоровы, — пожелала Ани Лорак.

В комментариях украинские фанаты написали, что скучают по певице, и отметили, что многие другие артисты выступают в Украине, несмотря на различные ограничения.

 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак выпустила клип Страдаем и любим

Недавно популярная украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню Страдаем и любим. Ролик исполнительница опубликовала на своем Youtube-канале.

В клипе также снялись Артур Данияров, Даня Андрущук, Наталья Белозерова, Эм Майя, Максим Гвоздев, Алла Гутникова, Анна Васильева, Эритье Уянзе, Виктория Разинкова и Никита Мартынов.

Ани Лорак поделилась, что она видит жизнь с разными проявлениями эмоций — в этом и была идея клипа.

Фото: Ани Лорак

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