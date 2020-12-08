Известная украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет проживает в Москве, анонсировала тур по России, Чехии и Германии в 2021 году. Однако Украину в список The Best Tour 2021 не добавили.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В комментариях к посту певицы подписчики спросили, когда она приедет в Украину. Однако Ани Лорак ничего не ответила.

Города, которые посетит певица во время концертного тура

Россия: Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Якутск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Томск;

Германия: Лемго, Альтэттинг, Карлсруэ, Оффенбах, Дортмунд, Нюрнберг, Гамбург;

Чехия: Прага.

Ани Лорак отметила, что ждет встречи со своими фанатами в следующем году.

— С нетерпением жду встречи с вами в новом году, любимые мои зрители, — написала в посте певица.

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Звезда сцены также призвала каждого беречь свое здоровье.

— Берегите себя, своих родных и близких. Будьте здоровы, — пожелала Ани Лорак.

В комментариях украинские фанаты написали, что скучают по певице, и отметили, что многие другие артисты выступают в Украине, несмотря на различные ограничения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

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