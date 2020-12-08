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Ловцова Єлизавета |

Я люблю бывшего мужа: Слава из НеАнгелов об отношениях с Эдгаром Каминским

Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. В посте на своей странице в Instagram она разместила совместное фото с бывшим мужем, где ответила на комментарии под ее предыдущим постом, в которых ее осуждали за теплые отношения с отцом ее детей.

Накануне 36-летняя исполнительница отметила день рождения своей дочери Лауры вместе с бывшим мужем.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Также она опубликовала фото с праздника, где обнимает своего экс-супруга.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

— Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда два человека дарят друг другу смысл жизни — детей — они связаны навсегда. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять, — написала певица в посте.

После этого она получила множество комментариев, где подписчики осуждали ее за теплые отношения с бывшим.

Также они вспомнили, как после разрыва отношений Слава критиковала бывшего мужа.

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После этого Слава решила поднять эту тему в отдельном посте.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Певица заявила, что остается в теплых отношениях с бывшим мужем, и считает это абсолютно правильным решением.

В посте она обратилась к своим подписчикам.

Певица считает, что общаться с бывшим мужем вполне нормально, если у вас есть общие дети.

— Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных детей, — отметила исполнительница.

Слава считает, что отношения между родителями влияют на детей, поэтому они должны расти в любви, независимо от того, в каких отношениях сейчас находятся родители.

— Мы создаем общество, в котором мы живем! Мы либо лечим, либо калечим, — заявила певица.

Развод Славы и Эдгара

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись в июле 2019 года.

Закрытое судебное заседание по делу о расторжении брака состоялось 1 июля.

Пара прожила в браке пять лет и воспитывает двоих детей: сына Леонарда и дочь Лауру.

Фото:  babaslavka

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