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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала список номинантов

Организаторы музыкальной премии YUNA 2021 обнародовали список номинантов. Церемония награждения состоится 30-31 марта.

В номинации вынесли работы, которые вышли с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.

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Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • Khayat
  • Макс Барских
  • Monatik
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • Tvorchi
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Открытие года:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • Асафатоv

Лучший клип: 

  • Бумбокс и Крихітка — Ангела
  • Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
  • ТНМК — Історія України за 5 хвилин
  • Антитела — Кіно
  • The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучший альбом:

  • Tvorchi — 13 Waves
  • Макс Барских — 1990
  • NK — Eclectica
  • KAZKA — Nirvana
  • TAYANNA — Жіноча сила
  • Артем Пивоваров — Земной

Лучшая песня:

  • Юлия Санина и Тина Кароль — Вільна
  • The Hardkiss — Гора
  • Артем Пивоваров — Дежавю
  • Антитела — Кіно
  • The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучшая песня на иностранном языке:

  • KRUTЬ — 99
  • NK — A HUEVO
  • Tvorchi — Bonfire
  • Serduchka — Make It Rain Champagne
  • Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит: 

  • Tvorchi — Bonfire
  • KADNAY — DanceDiscoParty
  • MARUV и BOOSIN — I Want You
  • ONUKA — Сеанс
  • Ivan NAVI — Холодна ніч

Лучший хип-хоп-хит:

  • Alina Pash — Bosorkanya
  • MamaRika — MAVKA
  • Бумбокс и Крихітка — Ангела
  • alyona alyona та KALUSH — Гори
  • ТНМК — Історія України за 5 хвилин

Другой формат:

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Евгений Хмара

Лучший дуэт/коллаборация: 

  • Бумбкос и Крихітка — Ангела
  • Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
  • Тина Кароль та Юлия Санина — Вільна
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян — Героям
  • The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучший эстрадный хит: 

  • Олег Винник — Безумная любовь
  • DZIDZIO и Оля Цибульськая — Киця
  • Ирина Билык — Красная помада
  • Олег Кензов — По кайфу
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова — Свят! Свят! Свят!

Лучшее концертное шоу:

  • Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA — NIRVANA
  • The Hardkiss — The Hardkiss. Акустика
  • Антитела — HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло — Последний танец

Лучшая песня к фильму:

  • Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна (Преданная)
  • Джамала – Ціна правди (Цена правды)
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Сумасшедшая свадьба 2)
  • Камерный хор Inspiratum – Viva Forever (Мои мысли тихие)
  • KAZKA – Літаки (Свидание в Вегасе)
  • Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Возвращение)

Победители American Music Awards 2020

22 ноября во Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2020, где объявляют лучших исполнителей, треки и дуэты в разных категориях. Побеждают исполнители с наибольшим количеством голосов.

Больше всего наград досталось Джастину Биберу, певице Тейлор Свифт, дуэту Dan + Shay и канадскому певцу The Weeknd. Каждый из них победил сразу в трех номинациях.

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