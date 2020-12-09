Организаторы музыкальной премии YUNA 2021 обнародовали список номинантов. Церемония награждения состоится 30-31 марта.
В номинации вынесли работы, которые вышли с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.
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Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель:
- Khayat
- Макс Барских
- Monatik
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- Tvorchi
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Открытие года:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- Асафатоv
Лучший клип:
- Бумбокс и Крихітка — Ангела
- Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
- ТНМК — Історія України за 5 хвилин
- Антитела — Кіно
- The Hardkiss и Monatik — Кобра
Лучший альбом:
- Tvorchi — 13 Waves
- Макс Барских — 1990
- NK — Eclectica
- KAZKA — Nirvana
- TAYANNA — Жіноча сила
- Артем Пивоваров — Земной
Лучшая песня:
- Юлия Санина и Тина Кароль — Вільна
- The Hardkiss — Гора
- Артем Пивоваров — Дежавю
- Антитела — Кіно
- The Hardkiss и Monatik — Кобра
Лучшая песня на иностранном языке:
- KRUTЬ — 99
- NK — A HUEVO
- Tvorchi — Bonfire
- Serduchka — Make It Rain Champagne
- Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Лучший электронный хит:
- Tvorchi — Bonfire
- KADNAY — DanceDiscoParty
- MARUV и BOOSIN — I Want You
- ONUKA — Сеанс
- Ivan NAVI — Холодна ніч
Лучший хип-хоп-хит:
- Alina Pash — Bosorkanya
- MamaRika — MAVKA
- Бумбокс и Крихітка — Ангела
- alyona alyona та KALUSH — Гори
- ТНМК — Історія України за 5 хвилин
Другой формат:
- ALLOISE
- Pur:Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Евгений Хмара
Лучший дуэт/коллаборация:
- Бумбкос и Крихітка — Ангела
- Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
- Тина Кароль та Юлия Санина — Вільна
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян — Героям
- The Hardkiss и Monatik — Кобра
Лучший эстрадный хит:
- Олег Винник — Безумная любовь
- DZIDZIO и Оля Цибульськая — Киця
- Ирина Билык — Красная помада
- Олег Кензов — По кайфу
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова — Свят! Свят! Свят!
Лучшее концертное шоу:
- Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA — NIRVANA
- The Hardkiss — The Hardkiss. Акустика
- Антитела — HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло — Последний танец
Лучшая песня к фильму:
- Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна (Преданная)
- Джамала – Ціна правди (Цена правды)
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Сумасшедшая свадьба 2)
- Камерный хор Inspiratum – Viva Forever (Мои мысли тихие)
- KAZKA – Літаки (Свидание в Вегасе)
- Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Возвращение)
Победители American Music Awards 2020
22 ноября во Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2020, где объявляют лучших исполнителей, треки и дуэты в разных категориях. Побеждают исполнители с наибольшим количеством голосов.
Больше всего наград досталось Джастину Биберу, певице Тейлор Свифт, дуэту Dan + Shay и канадскому певцу The Weeknd. Каждый из них победил сразу в трех номинациях.