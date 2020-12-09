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Євгенія Шапоренко |

В парике и с голой грудью: Винни Харлоу опубликовала пикантное фото

Известная модель Винни Харлоу опубликовала в Instagram откровенную фотографию.

На снимке девушка позирует сидя. Модель надела только черные капроновые колготки. Обнаженную грудь Винни прикрывала руками.

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В Харлоу также яркий макияж, а на голове парик с волнистыми волосами.

Винни Харлоу — известная модель, карьера которой началась в 2014 году. Тогда ее аккаунт в Instagram заметила Тайра Бэнкс — продюсер и телеведущая шоу Топ-модель по-американски. На шоу Винни заняла шестое место.

Харлоу уже успела сняться для Cosmopolitan, Vogue Italia, Ebony и рекламы Sprite.

 

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Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow)

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