Известная модель Винни Харлоу опубликовала в Instagram откровенную фотографию.
На снимке девушка позирует сидя. Модель надела только черные капроновые колготки. Обнаженную грудь Винни прикрывала руками.
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В Харлоу также яркий макияж, а на голове парик с волнистыми волосами.
Винни Харлоу — известная модель, карьера которой началась в 2014 году. Тогда ее аккаунт в Instagram заметила Тайра Бэнкс — продюсер и телеведущая шоу Топ-модель по-американски. На шоу Винни заняла шестое место.
Харлоу уже успела сняться для Cosmopolitan, Vogue Italia, Ebony и рекламы Sprite.
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Настя Каменских полностью разделась у бассейна
Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото в Instagram и призналась в принятии себя.
На снимке полностью обнаженная Каменских позирует спиной к фотографу у бассейна.
Фото: winnieharlow