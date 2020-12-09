Актер Александр Самойлов скончался в Москве. У него был диагностирован коронавирус.

Заслуженный артист России и актер МХАТ им. Горького почувствовал первые симптомы коронавирусной болезни 2 ноября. Позже его госпитализировали, а в больнице у него диагностировали пневмонию.

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13 ноября артист попал в реанимацию, где Самойлова подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но сегодня он умер. Александру Владимировичу было 68 лет.

Самойлов родился 29 октября 1952 года. Он снялся в более 60 фильмах и около 20 спектаклях в театре, самые известные из них Мастер и Маргарита, Горячее сердце и Белая гвардия.

Умер Виктор Понедельник

5 декабря в России на 83 году жизни скончался советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник.

Он сыграл за сборную СССР 29 матчей и забил 20 голов.