Известная южнокорейская K-pop группа BTS попала на обложку американского журнала Time.

Американский журнал Time разместил на обложке декабрьского выпуска журнала именно группу BTS, поскольку признал их Лучшими артистами 2020 года.

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За этот год популярный бойзбенд BTS выпустил два альбома и побил множество рекордов.

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Группа BTS — это бойзбенд, состоящий из семи участников. Они дебютировали в 2013 году и за семь лет стали мировой поп-группой.

Мы прошли долгий путь, поэтому нам кажется, что мы выросли вместе. И мы знаем друг друга на более глубоком уровне, — рассказывает один из участников бойзбенда Юнг Кук для журнала Time.

Мировой рекорд группы BTS

Летом этого года популярный бойзбенд BTS установил мировой рекорд на YouTubе. Клип на песню Dynamite всего за сутки собрал более 100 млн просмотров. Это первая англоязычная композиция южнокорейской группы за семь лет их творчества.