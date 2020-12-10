Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко рассказал о том, как на концертах в него бросали яйцами и пытались попасть на сцену во время корпоративов.

Об этом артист рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в программе ЗеИнтервьюер.

— Очень пьяная компания банкиров, которая лыка не вязала, начала лезть на сцену как зомби. Их директору удалось взобраться на сцену, но он упал с нее и разбил голову и выбил зуб. Мы еще назвали это новогодним фейерверком. Тогда было смешно и страшно одновременно, — отметил Потап.

Кроме того певец рассказал, что иногда зрители бросают в музыкантов яйца и вообще назвал сцену экстремально местом.

— На открытых концертах у нас бросали яйца, гаечные ключи, яблоки, украшения, лазеры и даже камни. Иногда этих людей задерживали, потому что все же неприятно получать удар от стеклянной бутылки с пивом.

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Шоу-бизнес выходит из карантина

После творческой паузы из-за пандемии коронавируса и карантина украинский шоу-бизнес начинает возвращаться к жизни.

Так, певцы и группы начинают снимать клипы в диких и уединенных местах с соблюдением всех карантинных мер.

Кроме того, они начинают организовывать онлайн-выступления и выезжать с концертами за границу.