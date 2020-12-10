Дизайнеры с каждым годом предлагают все более оригинальные элементы в одежде. Среди популярных трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии.

Сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Это отмечают многие модельеры, в частности известный дизайнер одежды Андре Тан. Как коронавирус повлиял на модные тренды и швейную индустрию — читайте в материале Фактов ICTV.

Модельер Андре Тан считает, что коронавирус сильно поменял индустрию моды.

— Он кардинально поменял модные тенденции. Во-первых, люди начали покупать унифицированную одежду, которую можно носить на работу, баню, пляж, танцы и так далее, — сказал он.

Известный дизайнер одежды отмечает, что люди начали обращать внимание в первую очередь на комфорт и удобство, а не моду.

— Допустим, вы одеваете костюм. Раньше жакеты выбирали с подплечниками и золотыми пуговицами, сейчас мы сделали их из легкой стрейчевой ткани — джерси в полоску, щелевидный воротник, брюки со стрелками, но при этом на резинках. Это говорит о том, что в этом костюме можно и поспать, и на работу сходить, и надеть под каблуки с сережками, и на вечеринку в честь дня рождения подруги. Сейчас все хотят четыре в одном, одеждой по типу два в одном уже никого не удивишь, — поделился модельер.

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По словам Андре Тана, с наступлением пандемии люди начали более осознанно покупать одежду.

— Люди начали осознанно покупать одежду. Я смотрю, что сейчас люди приходят покупать только зимнюю одежду. Похолодало — они приходят и покупают только пальто или пуховик. Еще могут взять шапку, шарфик и перчатки. Их не интересует платье. Интересует все, что утепляет — свитера, пальто и пуховик. Раньше такого не было. Естественно, канули в Лету вечерние платья, потому что куда в них ходить — вечеринок нет, недавно вводили карантин выходного дня (хотя и до этого не особо все праздновали и пировали). Моя линейка вечерних платьев, которые я показывал в Париже, была закрыта, потому что сейчас это не актуально. Нужно придумывать что-то новое, — отмечает дизайнер одежды.

Тренды мужской одежды 2021 года

Ранее Факты ICTV подготовили подборку стилей мужской моды на 2021 год. Среди самых трендовых — классический, уличный и спортивный стили.

Самый популярный тренд — сочетание спортивного костюма и классического пальто. Спортивный стиль может быть модным, и доказательством этому служит множество стильных мужских луков.

Хорошо ощутим стиль 1970-х годов с качественным денимом и клетчатыми рубашками, также становятся популярнее кожаные вещи. Тренды мужской моды на зиму 2020-2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андре Тан