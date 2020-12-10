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Анастасія Дячкіна |

На шестом месяце беременности: Эмили Ратаковски выставила обнаженное фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с фанами новым пикантным снимком.

29-летняя беременная знаменитость опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем звезда позирует полностью обнаженной в отражении зеркала в ванной.

 

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

— Выскочил, — подписала она селфи, на котором хорошо видно ее живот.

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Это не первое яркое фото, которое звезда загрузила после того, как забеременела.

В октябре Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности и показала округлившийся живот. 29-летняя модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца.

Округлившийся беременный живот Ратаковски показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.

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