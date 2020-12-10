Наташа Королева приняла роды у аборигенки

Известная певица Наташа Королева приняла домашние роды у аборигенки. Ранее звезда уехала на один из островов Африки, чтобы восстановить силы для дальнейшей жизни и устроить глобальную перезагрузку.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Селебрити поделилась, что неделю прожила в племени Бома среди аборигенов, добывала еду, охотилась, проходила шаманские обряды и приняла роды.

— Это было невероятно сложно! Я прошла это испытание до конца, — написала певица в посте.

По словам популярной артистки, она несколько раз хотела отказаться от своей затеи и вернуться назад в Москву. Однако ее останавливало желание понять, что она может гораздо больше, и узнать, чего она стоит. Эта мысль победила ее страхи.

— Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя, — пишет звезда.

Королева сообщила, что ощущает, как вновь становится собой. За этот год знаменитость устала от негатива и предательств близких людей. Она не хочет, чтобы уходящий год остался в памяти плохим.

— Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка, — подытожила Наташа Королева.

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