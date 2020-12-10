Холостячка 2020: интервью с Евгением Ковтуненко — ЭКСКЛЮЗИВ

На СТБ зрители продолжают наблюдать за тем, как разворачиваются страсти в реалити Холостячка. Однако уже без одного из участников — Евгения Ковтуненко.

Главная героиня Ксения Мишина попрощалась с ним в седьмом выпуске.

В интервью Фактам ICTV владелец юридической компании и совладелец столичного ресторана Евгений Ковтуненко рассказал, о том, чем его сразу зацепила Ксения, а также о неловких ситуациях на свиданиях и воспитании будущих детей.

Как ваше окружение отреагировало на участие в проекте?

— Вначале мое окружение отреагировало на то, что я пропал из жизни на два месяца. Я никому не сказал, кроме родителей и бизнес-партнеров. Кроме того, в реалити я пришел уже будучи известным человеком, блогером. Я каждый день вещал в строис в Instagram, а тут я резко пропал. Люди начали писать: Что с тобой случилось? Куда исчез?

Что изначально вас зацепило в Ксении?

— К счастью или к сожалению, я встречаю по одежке. Когда узнал, что Холостячкой будет Ксения Мишина (а я ничего не знал о ее карьере, поскольку не смотрю телевидение), я сразу зашел на ее страничку в Instagram, и она мне понравилась внешне. Мне захотелось с ней познакомиться лично.

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Какими качествами должна обладать девушка, чтобы вас заинтересовать?

— Быть красивой и легкой. И конечно же, умной, интересной, глубокой. Желательно, чтобы это был человек со своими жизненными целями, которых он добивается.

Насколько для вас важна самодостаточность у женщины?

— Мне бы было тяжело общаться с психологически незрелой девушкой, которая склонна к ссорам, выяснению отношений. Я это уже прошел, и мне такое просто не интересно. Для меня важна самодостаточность у человека. У него должно быть свое дело, и не важно, сколько оно приносит денег. Вопрос в деньгах не стоит. Просто чтобы у человека были цели, кроме семейных, чтобы у него был свой круг общения, свои интересы, своя прекрасная жизнь, в которой потом появлюсь еще и я.

В реалити вы демонстрировали, что занимаетесь медитацией, которая помогает держать себя в руках. Что вас может вывести из себя?

— Я не родился таким спокойным. Я занимался собой годами. Я потратил лет пять на активную работу над собой, чтобы превратиться в того человека, которым являюсь сейчас. Раньше я тоже часто переживал, ссорился, обижался.

А сейчас заставить меня расстроиться и начать переживать может разве что какая-то беда у родных и близких.

Вы уже готовы к семье и детям?

— Я уже прям очень хочу жену, детей, все как полагается, домик огородик, все хочу (улыбается).

По вашему мнению, к воспитанию ребенка нужно заранее готовиться?

— Если уже Бог даст ребенка, то у меня будет девять месяцев подготовиться к его рождению. Мне кажется этого времени достаточно, чтобы изучить какие-то фундаментальные вещи, которые нужны для воспитания малыша.

У вас на свидании с Ксенией возникла неловкая ситуация из-за поцелуя. Какие еще у вас были забавные ситуации на свиданиях?

Это все было еще в юности. Все первые попытки интимной близости – смешные. Я сейчас вспоминаю и умираю со смеху. Забавно даже не само обстоятельство, а мой подход к нему. Я не знал, что конкретно нужно делать (смеется).

Хотя энергетика первого поцелуя с любым человеком, с которым ты пытаешься сократить дистанцию, самая волшебная. Мне уже 36 лет, и у меня было достаточное количество первых поцелуев. Каждый раз — это волшебство, которое происходит между двумя людьми. Ты начинаешь искать момент, как это сделать, а когда ты его подлавливаешь, и девушка, конечно, не против (смеется), то получается шикарно.

Какой вы можете дать совет ребятам, как выходить из неловких ситуаций на свиданиях?

— Неважно, в каких неловких ситуациях вы оказываетесь. Важно только ваше отношение к ним. Я отношусь с улыбкой к проблемам, странностям или неожиданностям. Это же прикольно. Где я еще мог бы получить такой опыт, когда на глазах у миллионов телезрителей девушка отказывается от поцелуя. Это жизненный прикол надо мной (смеется).

По вашему мнению, сколько должно пройти времени у пары до интимной близости?

— Парочка свиданий, а на третьем нормально, чтобы не мучать друг друга (смеется). Это зависит от того насколько люди понравились друг другу. Бывает же еще такое, что девушкам кажется, что нужно выждать 10 свиданий. Вот она сидит и ждет. Хочется, но ждет (смеется). Ей же мама сказала, что нужно 10 свиданий выждать.

Все зависит только от желания и внутренней уверенности, что вы понравились друг другу.

Как вы относитесь к сексу на первом свидании?

— В зависимости от ситуации. Глобально, с точки зрения построения отношений, то это неправильно. Это слишком быстрый переход к личному. А если возникла взаимная страсть, например, на вечеринке, то почему бы и нет? Главное – не забывайте о безопасности.

Вы Ксении сделали дорогой подарок, за что в свой адрес получили ряд обвинений в том, что свое внимание выражаете в финансовом эквиваленте. Настолько это утверждение правдиво?

— Это совсем неправильное утверждение. Я шесть недель не дарил подарков, кроме цветов. Я ждал пока мне захочется проявить так внимание. Тогда мне показалось, что у нас появилась душевная близость, поэтому и решил подарить украшение. Мне хотелось подобрать самый удачный момент для этого.

С подарком связана крутая история. Началась она на уроке актерского мастерства, когда мы стали с Мишиной в пару. Тогда мы разыграли сценку, которую я сам сочинил. В ней рассказывалась история полярника, который уходил на Северный полюс разыскивать недостающий элемент таблицы Менделеева – Любимий. Ксюше очень понравилась эта идея. Мы с ней сыграли сцену проводов этого полярника женой. Тогда все стоя аплодировали. А когда я дарил ей подарок, мы будто доиграли эту сценку. Это было возвращение полярника, который вручает Любимий своей жене.

Вопрос в деньгах вообще не стоял. Я никому не рассказывал, сколько потратил. Мне просто не хотелось дарить Мишиной обычную бижутерию.

Дружба между мужчиной и женщиной. Верите ли вы в ее существование?

— Да, я очень верю в дружбу. У меня много близких подруг еще с детства, со школы.

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