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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Софія Телішевська |

Я слышу всех: Потап решил, что будет делать с фитом с Бузовой

Украинский рэпер и продюсер Потап раз объяснил, почему решил записать песню в дуэте с российской певицей Ольгой Бузовой.

Об этом артист рассказал в интервью программы ЗеИнтервьюер.

— Это очень интересный и веселый дуэт, который привлекает внимание. Но одновременно такая идея вызвала неоднозначную реакцию. Я слышу всех и меньше всего хотел вызвать такой хейт. Поэтому в альбоме Kyiv Style этой песни не будет, — подчеркнул Потап.

Дуэт Mozgi с Бузовой

Группа Mozgi заявила о создании трека с российской певицей Ольгой Бузовой, которая неоднократно незаконно посещала Крым и высказывалась в поддержку главы Кремля.

По словам Потапа, он гордится тем, что создал компанию, в которой работает более 100 человек, и призвал развивать свою страну и бизнес в ней. Он отметил, что является открытым плательщиком налогов, а дуэт с Бузовой — всего лишь часть успешного пиара и бизнес-решения. 

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