Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему пошла на Танцы со звездами и о ревности мужа во время проекта. Также певица объяснила, почему они решили снять первую love story в песне Все було так.

Об этом она сообщила в интервью Ходят слухи.

Юлия Санина отмечает, что ей очень понравилось на проекте Танцы со звездами.

— Если говорить о позитиве, то я научилась танцевать. Я провела незабываемых три месяца своей жизни. Вряд ли меня танцы быстро отпустят, мне сейчас очень грустно. Мне кажется, уже все поняли, что произошло. Я до сих пор не поняла, что произошло, — говорит певица.

По ее словам, она уже не первый раз получала предложение об участии в проекте, но по разным причинам отказывалась. Так, певица боялась выглядеть несерьезной.

— Я музыкант из серьезной группы. Мы играем рок-музыку. Мне, ребятам из группы и Валу (Валерий Бебко, муж Юлии Саниной, — Ред.) казалось, что это может навредить нашей карьере. Или я могу не справиться. Все, за что я берусь, должно быть идеальным. В прошлом году я не была уверена в себе. А потом случился карантин, и я поняла, что должна воплощать свои мечты в жизнь. Я поняла, что хочу танцевать, — делится участница группы The Hardkiss.

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Также фронтвумен отмечает, что ей несколько раз меняли партнера по танцам.

— Меня сначала ставили в пару с Женей Котом. У него не сложились отношения с каналом, и он не подписал контракт. Потом мне начали писать другие ребята, мол, может попробовать со мной. Но продюсер проекта Владимир Завадюк настоял, чтобы я встретилась с Димой Жуком, чего я страшно не хотела. Ходили слухи про него, что он очень суровый и жесткий педагог. Я пошла с ним на встречу и поняла, что у меня получится найти общий язык с этим человеком. Не нужно верить слухам, — пришла к выводу певица.

На вопрос о реакции Валерия Бебко Юлия ответила, что не смогла бы смотреть, как муж участвует в проекте, потому что очень ревнивая.

— Я бы не смогла быть на месте Вала. Я страшная ревнивица и собственница — считаю это своим минусом. Он понимал, что мне очень нужен этот опыт — это моя мечта, и я не прощу себе, если не воплощу это в жизнь. Если он запретит, то и ему. Вначале, конечно, были вопросы: вот такие будут танцы? Но стоило просто познакомиться с Димой, и сразу стало понятно, что не к чему ревновать, — смеется Санина.

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Певица рассказала, что сценарий клипа к песне Все було так должен был быть совершенно другим, но ее муж Валерий Бебко за два дня до съемок предложил снять их историю любви.

— Мы должны были просто петь — я, позади музыканты, красивые кадры о любви. За двое суток до съемок, когда в очередной раз я прихожу уставшая из танцев, Вал смотрит на меня и говорит: слушай, ну песня-то о любви. Песня-то о нас — это признание в любви. Почему бы нам не снять свою love story? Почему бы не сделать поцелуй ключевым символом в клипе? Я не узнала его в тот момент. Вал из тех мужчин, которые на публике даже за руку не возьмут, а тем более не поцелуют. Наверное, он соскучился, — отметила певица.

Также она поделилась, что это была ее идея с последней фразой Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею в клипе на песню Все було так.

— Я предложила. Была красивая музыка, и я подумала, чего-то не хватает. Вал говорит: ну придумай еще какую-нибудь вокальную часть. Я ушла с блокнотом и стала слушать эту музыку. Я поняла, что туда ложится какая-то сказка или легенда — эпичное, личное и про любовь. Написала слова: только раз в сто лет рождаются два человека с одной душей. Вал расцвел — мы их так и оставили, — рассказала Юлия Санина.

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