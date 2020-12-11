Американский актер Томми Листер умер от коронавируса. Ему было 62 года.

Новость о смерти подтвердила его менеджер Синди Коуэн.

Она рассказала, что актера обнаружили в своей квартире в Марина-дель-Рей, штат Калифорния, после того, как в последние дни у него появились симптомы Covid-19.

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По словам Коуэн, он работал над фильмом и был вынужден отменить съемку из-за болезни.

— Он был замечательным парнем с золотым сердцем. Все его любили. Настоящий добрый великан, — отметила менеджер.

Томми Листер — американский актер, получивший признание благодаря съемкам в таких лентах, как Пятница, Темный рыцарь, Пятый элемент.

Также он в свое время был реслером под псевдонимом Зевс.

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