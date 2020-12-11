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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Актер Томми Листер скончался от Covid-19

Американский актер Томми Листер умер от коронавируса. Ему было 62 года.

Новость о смерти подтвердила его менеджер Синди Коуэн.

Она рассказала, что актера обнаружили в своей квартире в Марина-дель-Рей, штат Калифорния, после того, как в последние дни у него появились симптомы Covid-19.

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По словам Коуэн, он работал над фильмом и был вынужден отменить съемку из-за болезни.

— Он был замечательным парнем с золотым сердцем. Все его любили. Настоящий добрый великан, — отметила менеджер.

Томми Листер — американский актер, получивший признание благодаря съемкам в таких лентах, как Пятница, Темный рыцарь, Пятый элемент.

Также он в свое время был реслером под псевдонимом Зевс.

Томми Листер

Фото: Depositphotos

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Актер Александр Самойлов скончался в Москве. У него был диагностирован коронавирус.

Заслуженный артист России и актер МХАТ им. Горького почувствовал первые симптомы коронавирусной болезни 2 ноября. Позже его госпитализировали, а в больнице у него диагностировали пневмонию.

Источник: Variety

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