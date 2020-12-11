Американский актер Томми Листер умер от коронавируса. Ему было 62 года.
Новость о смерти подтвердила его менеджер Синди Коуэн.
Она рассказала, что актера обнаружили в своей квартире в Марина-дель-Рей, штат Калифорния, после того, как в последние дни у него появились симптомы Covid-19.
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По словам Коуэн, он работал над фильмом и был вынужден отменить съемку из-за болезни.
— Он был замечательным парнем с золотым сердцем. Все его любили. Настоящий добрый великан, — отметила менеджер.
Томми Листер — американский актер, получивший признание благодаря съемкам в таких лентах, как Пятница, Темный рыцарь, Пятый элемент.
Также он в свое время был реслером под псевдонимом Зевс.
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Актер Александр Самойлов скончался в Москве. У него был диагностирован коронавирус.
Заслуженный артист России и актер МХАТ им. Горького почувствовал первые симптомы коронавирусной болезни 2 ноября. Позже его госпитализировали, а в больнице у него диагностировали пневмонию.