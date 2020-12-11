Певица FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала иск в суд против актера Шайи ЛаБафа.

Она обвиняет его в сексуальном насилии, причинении эмоциональных страданий, а также в том, что он сознательно заразил ее венерической болезнью. Кроме того, по словам певицы, ЛаБаф обращался с ней жестоко физически, эмоционально и ментально.

Похожее поведение ЛаБафа америнканским СМИ описала еще одна его бывшая подруга Кэролин Фо. Якобы, однажды он ударил ее так, что у нее пошла кровь.

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Сам актер заявил, что многие из этих утверждений не соответствуют действительности. Но он обязан дать женщинам возможность публично высказаться, и должен взять ответственность за свои поступки и тот вред, который, возможно, причинил.

В то же время СМИ сообщают, что ЛаБаф известный скандальным поведением. Его несколько раз задерживали по обвинению в нападении и хулиганстве.

Скандалы с участием известных кинопродюсеров, режиссеров, легендарных актеров или музыкантов далеко не редкость. О самых известных секс-скандалах в мировом шоу-бизнесе можно прочитать в нашем материале.

Источник: The New York Times