Известный реп-исполнитель Yarmak выпустил новый альбом под названием Red Line (в переводе — Красная линия). Некоторые треки репер записал совместно с другими музыкантами, в частности Tricky Nicki, НКНКТ, TOF и FIR.
Альбом уже на шестом месте в Apple Music Украина в рубрике Топ-альбомы. Артист также просит своих фанатов дождаться клипа.
— За этот период треков было написано очень много, но именно эти 10 сложились в один единый пазл и стиль, — комментирует артист на своей странице в Instagram.
Подписчики в комментариях написали, что это лучшие дуеты в украинском шоу-бизнесе. Некоторые также выразили надежду на то, что сам артист когда-нибудь зачитает реп на украинском языке.
Репер отмечает, что не знает, какой именно трек может стать хитом, поскольку каждый из них несет сильный заряд.
— Я не посещаю тусовки, всегда слушаю музыку в тачке, этот альбом именно для дерзких драйверов с хорошим звуком, — написал он.
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Звезда просит всех поклонников уважать его труд и слушать музыку легально на всех стриминговых платформах.
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В новый альбом вошло 10 песен
- Back to the game (ft. Tricky Nicki);
- Sound;
- Солнце взойдет;
- Ампула (ft. НКНКТ);
- В деле;
- Наступит день;
- Мой вайб;
- Че там у хохлов;
- Custom (ft. TOF);
- Block (ft. FIR).
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Фото: Yarmak