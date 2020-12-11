Известный реп-исполнитель Yarmak выпустил новый альбом под названием Red Line (в переводе — Красная линия). Некоторые треки репер записал совместно с другими музыкантами, в частности Tricky Nicki, НКНКТ, TOF и FIR.

Альбом уже на шестом месте в Apple Music Украина в рубрике Топ-альбомы. Артист также просит своих фанатов дождаться клипа.

— За этот период треков было написано очень много, но именно эти 10 сложились в один единый пазл и стиль, — комментирует артист на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях написали, что это лучшие дуеты в украинском шоу-бизнесе. Некоторые также выразили надежду на то, что сам артист когда-нибудь зачитает реп на украинском языке.

Репер отмечает, что не знает, какой именно трек может стать хитом, поскольку каждый из них несет сильный заряд.

— Я не посещаю тусовки, всегда слушаю музыку в тачке, этот альбом именно для дерзких драйверов с хорошим звуком, — написал он.

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Звезда просит всех поклонников уважать его труд и слушать музыку легально на всех стриминговых платформах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YARMAK (@yarmak_music)

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В новый альбом вошло 10 песен

Back to the game (ft. Tricky Nicki);

Sound;

Солнце взойдет;

Ампула (ft. НКНКТ);

В деле;

Наступит день;

Мой вайб;

Че там у хохлов;

Custom (ft. TOF);

Block (ft. FIR).

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