Disney+ объявил даты премьер американских сериалов из киновселенной Marvel Сокол и Зимний солдат и Локи. Кроме того, стриминговий сервис анонсировал ряд других сериалов.
Сокол и Зимний солдат, премьеру которого ждали еще летом 2019 года, стартует 19 марта на Disney+.
Сериал приходилось переносить дважды из-за пандемии коронавируса. До этого времени организаторы не объявляли точной даты выхода.
Актера Тома Хиддлстона в роли легендарного персонажа Локи поклонники смогут увидеть в одноименном сольном сериале в мае 2021 года.
Читайте: Сериалы 2020: что стоит посмотреть
В конце 2021 года также появится отдельное шоу про Мисс Марвел — новую героиню киновселенной. Главную роль в картине получила канадская актриса Иман Веллани.
Стартовала разработка фильма Дедпул 3
Компания Disney запустила в работу фильм Дедпул 3. В третьей части Дедпул впервые появится в киновселенной Marvel, что намекает на дальнейшее участие героя в фильмах франшизы.Читайте: Я повесил оружие: Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel Меган Маркл хочет получить роль в суперблокбастере Marvel Звезда Игры престолов сыграет в новом фильме Marvel
Сценаристов Элизабет и Венди Молино пригласили для работы над Дедпулом 3, а Райан Рейнольдс вернется в роли наемника.