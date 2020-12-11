Disney+ объявил даты премьер американских сериалов из киновселенной Marvel Сокол и Зимний солдат и Локи. Кроме того, стриминговий сервис анонсировал ряд других сериалов.

Сокол и Зимний солдат, премьеру которого ждали еще летом 2019 года, стартует 19 марта на Disney+.

Сериал приходилось переносить дважды из-за пандемии коронавируса. До этого времени организаторы не объявляли точной даты выхода.

Актера Тома Хиддлстона в роли легендарного персонажа Локи поклонники смогут увидеть в одноименном сольном сериале в мае 2021 года.

Читайте: Сериалы 2020: что стоит посмотреть

В конце 2021 года также появится отдельное шоу про Мисс Марвел — новую героиню киновселенной. Главную роль в картине получила канадская актриса Иман Веллани.

Стартовала разработка фильма Дедпул 3