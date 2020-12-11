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Юлія Захарченко |

Disney+ представил новые анонсы сериалов Marvel и объявил дату выхода Локи

Disney+ объявил даты премьер американских сериалов из киновселенной Marvel Сокол и Зимний солдат и Локи. Кроме того, стриминговий сервис анонсировал ряд других сериалов.

Сокол и Зимний солдат, премьеру которого ждали еще летом 2019 года, стартует 19 марта на Disney+.

Сериал приходилось переносить дважды из-за пандемии коронавируса. До этого времени организаторы не объявляли точной даты выхода.

Актера Тома Хиддлстона в роли легендарного персонажа Локи поклонники смогут увидеть в одноименном сольном сериале в мае 2021 года.

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В конце 2021 года также появится отдельное шоу про Мисс Марвел — новую героиню киновселенной. Главную роль в картине получила канадская актриса Иман Веллани.

Стартовала разработка фильма Дедпул 3

Компания Disney запустила в работу фильм Дедпул 3. В третьей части Дедпул впервые появится в киновселенной Marvel, что намекает на дальнейшее участие героя в фильмах франшизы.

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Сценаристов Элизабет и Венди Молино пригласили для работы над Дедпулом 3, а Райан Рейнольдс вернется в роли наемника.

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