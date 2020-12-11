Известная американская певица Тейлор Свифт выпустила новый музыкальный альбом под названием Evermore (в переводе — Вечно).

Ранее летом звезда представила альбом Folklore (в переводе — Фольклор) практически без анонсов. В этот раз Тейлор объявила о новом альбоме менее чем за сутки до выхода.

— Словом, мы просто не могли перестать писать песни, — пишет на своей странице в Instagram певица.

Поклонники давно называют каждый из циклов альбомов звезды эпохами. Сама артистка говорит, что с этим альбомом все произошло иначе.

— С Folklore было что-то другое. Я не чувствовала себя так, будто уезжаю и больше не вернусь, — делится певица.

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Альбом по настроению похож на предыдущую работу, сама певица называет его пластинкой-сестрой альбома Folklore. В записи участвовали американские инди-фолк-коллективы The National и Bon Iver, а также сестры из поп-группы Haim, которые были в предыдущем проекте.

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На каждую из 15 песен сняли лирические видео, а на открывающую Willow (в переводе — Ива) — полноценный музыкальный клип.

Песни альбома Evermore:

willow;

champagne problems;

gold rush;

’tis the damn season;

tolerate it;

no body, no crime (feat. HAIM);

happiness;

dorothea;

coney island (feat. The National);

ivy;

cowboy like me;

long story short;

marjorie;

closure;

evermore (feat. Bon Iver);

right where you left me — бонусный трек;

it’s time to go — бонусный трек.

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Тейлор Свифт попала в рейтинг Financial Times

Британское международное издание Financial Times опубликовало список самых влиятельных женщин 2020 года.

В топ-12 попали лидер белорусского народа Светлана Тихановская, выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла, и американская певица Тейлор Свифт.

Фото: Тейлор Свифт