Известная американская певица Тейлор Свифт выпустила новый музыкальный альбом под названием Evermore (в переводе — Вечно).
Ранее летом звезда представила альбом Folklore (в переводе — Фольклор) практически без анонсов. В этот раз Тейлор объявила о новом альбоме менее чем за сутки до выхода.
— Словом, мы просто не могли перестать писать песни, — пишет на своей странице в Instagram певица.
Поклонники давно называют каждый из циклов альбомов звезды эпохами. Сама артистка говорит, что с этим альбомом все произошло иначе.
— С Folklore было что-то другое. Я не чувствовала себя так, будто уезжаю и больше не вернусь, — делится певица.
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Альбом по настроению похож на предыдущую работу, сама певица называет его пластинкой-сестрой альбома Folklore. В записи участвовали американские инди-фолк-коллективы The National и Bon Iver, а также сестры из поп-группы Haim, которые были в предыдущем проекте.
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На каждую из 15 песен сняли лирические видео, а на открывающую Willow (в переводе — Ива) — полноценный музыкальный клип.
Песни альбома Evermore:
- willow;
- champagne problems;
- gold rush;
- ’tis the damn season;
- tolerate it;
- no body, no crime (feat. HAIM);
- happiness;
- dorothea;
- coney island (feat. The National);
- ivy;
- cowboy like me;
- long story short;
- marjorie;
- closure;
- evermore (feat. Bon Iver);
- right where you left me — бонусный трек;
- it’s time to go — бонусный трек.
Тейлор Свифт попала в рейтинг Financial Times
Британское международное издание Financial Times опубликовало список самых влиятельных женщин 2020 года.
В топ-12 попали лидер белорусского народа Светлана Тихановская, выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла, и американская певица Тейлор Свифт.
Фото: Тейлор Свифт