Новое шоу о семействе Кардашьян выйдет в 2021 году

Стриминговий сервис Hulu готовит новое реалити-шоу о семействе Кардашьян.

В подписанном контракте указано, что проект появится на экранах уже в 2021 году.

Семья Кардашьян стала известной на весь мир после запуска реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Миллионы зрителей с 2007 года следили за тем, как растут Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также две их сводные сестры — Кендал и Кайли Дженнер.

Мать девушек, Крис Дженнер, получила мировое прозвище momager (объединены слова mom — мама и manager — менеджер), поскольку за период съемок реалити именно она помогала каждой из дочерей открыть собственное дело, определиться с увлечениями и подписать удачные прибыльные контракты.

По последним подсчетам, пять сестер и Крис совместно владеют более $2 млрд.

Последний из доступных, 19 сезон шоу посвящен пандемии коронавируса. Одна из сестер заболеет Covid-19, а о своем самочувствии и путь к выздоровлению будет рассказывать на камеру своего смартфона.

На время карантина девушкам пришлось отказаться от большинства операторов, поэтому практически весь 19 сезон Кардашян снимали сами.

Осенью 2020 года Ким Кардашьян в своих соцсетях сообщила, что шоу Keeping Up With The Kardashians закрывается, и последний, 20 сезон, выйдет в 2021 году.

Исходя из этого, следующий год может стать годом ухода и быстрого возвращения семьи Кардашьян на экраны смартфонов миллионов поклонников девушек.