В восьмом выпуске реалити Холостячка на СТБ Ксения Мишина познакомилась с родителями мужчин, которые борются за ее сердце.

Признание в любви от Алексея

Алексей Тригубенко перед тем, как познакомить главную героиню шоу со своими родителями, устроил для них с Мишиной романтик в ресторане.

Усевшись на подушки, мужчина и женщина закрыли себе глаза, чтобы тактильно ощутить друг друга.

— Было офигенно, что мы трогали друг друга. Очень классно, — описал начало встречи поклонник Холостячки.

Как оказалось, Алексей закрыл обоим глаза в первую очередь для того, чтобы не робеть во время признания Мишиной в любви.

— Я ревную тебя ко всем ребятам, которые ходят на свидания. И поэтому я благодарен Вселенной, что она подарила встречу с тобой. Я чувствую, что люблю тебя, — открылся Тригубенко.

Позже произошло знакомство Мишиной с семьей Алексея, во время которого отец предупредил Холостячку, что она должна быть готовой к тому, что для его сына “на первом месте будет бизнес и друзья, а потом только она и их ребенок”.











Признание в любви и судьбоносный уход от ответа: чем закончился 8 выпуск Холостячки / 3 фотографии

Неожиданное предложение от Эллерта

Свидание Александра Эллерта и Холостячки началось по-детски, но закончилось по-взрослому.

Саша решил познакомить Мишину не со своей мамой, а с дочерью Элей.

В мастерской по изготовлению конфет Эля напрямую спросила, кем являются друг другу Саша и Ксюша.

Своим ответом Эллерту не удалось провести ребенка, который не поверил, что цель мужчин на шоу “подружиться с главной героиней”.

— Здесь влюбляются, женятся, — сказала проницательная девочка.

Следующая часть свидания пошла не по плану поклонника Мишиной, когда он услышал от нее отказ бить общие тату.

— С родителями он меня не познакомил, а татуировки набить готов, — сказала Холостячка и добавила, что видит у Саши сомнения.







Признание в любви и судьбоносный уход от ответа: чем закончился 8 выпуск Холостячки / 2 фотографии

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Ложные надежды от Рыбака

На восьмой неделе шоу Андрей Рыбак сделал все так, будто шокирующего признания о другой девушке вне проекта на прошлой неделе не было.

Уличные музыканты и розы от прохожих, похоже, вновь растопили сердце Мишиной перед знакомством с семьей Андрея.

Мать участника рассказала, что неопределенность не свойственна ее сыну, а внутренние проблемы пошли из детства, ведь у мальчика не сложились отношения с родным отцом.

Уже в ресторане после теплого приема от родных Рыбака Мишина вернулась к разговору о другой девушке.

Мужчина так и не смог дать четкого ответа, почему не прекратил до сих пор общение с ней и долго не отвечал на вопрос о том, может ли он при встрече вновь влюбиться.

— Он задумался. Это как? То есть он допускает, что это возможно. Как я должна относиться к этому ответу? В нем нет уверенности, — добавила Холостячка.







Признание в любви и судьбоносный уход от ответа: чем закончился 8 выпуск Холостячки / 2 фотографии

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Кто прошел в финал Холостячки

В шаге от финала проект Холостячка покинул Андрей Рыбак.