Признание в любви и судьбоносный уход от ответа: чем закончился 8 выпуск Холостячки

В восьмом выпуске реалити Холостячка на СТБ Ксения Мишина познакомилась с родителями мужчин, которые борются за ее сердце.
Признание в любви от Алексея
Алексей Тригубенко перед тем, как познакомить главную героиню шоу со своими родителями, устроил для них с Мишиной романтик в ресторане.
Усевшись на подушки, мужчина и женщина закрыли себе глаза, чтобы тактильно ощутить друг друга.
— Было офигенно, что мы трогали друг друга. Очень классно, — описал начало встречи поклонник Холостячки.
Как оказалось, Алексей закрыл обоим глаза в первую очередь для того, чтобы не робеть во время признания Мишиной в любви.
— Я ревную тебя ко всем ребятам, которые ходят на свидания. И поэтому я благодарен Вселенной, что она подарила встречу с тобой. Я чувствую, что люблю тебя, — открылся Тригубенко.
Позже произошло знакомство Мишиной с семьей Алексея, во время которого отец предупредил Холостячку, что она должна быть готовой к тому, что для его сына “на первом месте будет бизнес и друзья, а потом только она и их ребенок”.
Неожиданное предложение от Эллерта
Свидание Александра Эллерта и Холостячки началось по-детски, но закончилось по-взрослому.
Саша решил познакомить Мишину не со своей мамой, а с дочерью Элей.
В мастерской по изготовлению конфет Эля напрямую спросила, кем являются друг другу Саша и Ксюша.
Своим ответом Эллерту не удалось провести ребенка, который не поверил, что цель мужчин на шоу “подружиться с главной героиней”.
— Здесь влюбляются, женятся, — сказала проницательная девочка.
Следующая часть свидания пошла не по плану поклонника Мишиной, когда он услышал от нее отказ бить общие тату.
— С родителями он меня не познакомил, а татуировки набить готов, — сказала Холостячка и добавила, что видит у Саши сомнения.
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Ложные надежды от Рыбака
На восьмой неделе шоу Андрей Рыбак сделал все так, будто шокирующего признания о другой девушке вне проекта на прошлой неделе не было.
Уличные музыканты и розы от прохожих, похоже, вновь растопили сердце Мишиной перед знакомством с семьей Андрея.
Мать участника рассказала, что неопределенность не свойственна ее сыну, а внутренние проблемы пошли из детства, ведь у мальчика не сложились отношения с родным отцом.
Уже в ресторане после теплого приема от родных Рыбака Мишина вернулась к разговору о другой девушке.
Мужчина так и не смог дать четкого ответа, почему не прекратил до сих пор общение с ней и долго не отвечал на вопрос о том, может ли он при встрече вновь влюбиться.
— Он задумался. Это как? То есть он допускает, что это возможно. Как я должна относиться к этому ответу? В нем нет уверенности, — добавила Холостячка.
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Кто прошел в финал Холостячки
В шаге от финала проект Холостячка покинул Андрей Рыбак.
— Я очень долго думала над нашими отношениями. Мы часто не понимали друг друга. А сейчас я тебя поняла и приняла решение, в котором нет сомнений. Я тебя благодарю за твои признания в любви и во лжи. Это смелый поступок, который помог разобраться. Для себя я поняла, что не смогу жить в подвешенном состоянии. Твои чувства к женщинам быстро меняются: можешь быстро полюбить и быстро остыть, — призналась Ксения.