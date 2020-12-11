Известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса. Вскоре ему должно было исполниться 60 лет.

Режиссер перестал выходить на связь 5 декабря. Ночью 11 декабря от Covid-осложнений Ким Ки Дук умер в больнице.

В конце ноября Ким Ки Дук прибыл в Латвию: по предварительной информации, он мечтал приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство.

Смерть Ким Ки Дука прокомментировал российский режиссер украинского происхождения Виталий Манский.

— 5 декабря он пропал, 8-9 стали его искать по больницах, решали вопрос о его транспортировке в Германию или еще куда-то, но в итоге опоздали.

Он отметил, что официальное заявление в ближайшее время сделает дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее.

Кем был Ким Ки Дук

Известный корейский режиссер Ким Ки Дук снял более 30 фильмов, многие из которых были отмечены на Венецианском, Каннском и Берлинском кинофестивалях.

Фильмографию Ким Ки Дука составляют такие ленты, как Пьета, Пустой дом, Ариран, Самаритянка, Весна, лето, осень, зима и снова весна.

Последние годы жизни режиссер сотрудничал с Казахстаном, где был снят его последний фильм Растворяться. Кроме режиссуры, сценарий и монтаж также принадлежат Ким Ки Дуку.