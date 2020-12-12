12 декабря умер актер Валентин Гафт, его не стало в возрасте 85 лет.

Факты ICTV решили подробнее рассказать об известном деятеле театра и кино.

Биография Валентина Гафта

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, отец был военным юристом 3-го ранга, мать — домохозяйкой.

Получив среднее образование, поступил в школу-студию Московского художественного театра, которую окончил в 1957 году.

Профессиональный дебют состоялся на сцене театра имени Моссовета, позже стал играть в Московском драматическом театре. С 1969 года играл на сцене театра Современник.

Читайте: Известный актер Валентин Гафт попал в больницу

В кино дебютировал в 1956 году, сыграв эпизодических персонажей в фильме Убийство на улице Данте.

Запомнился зрителям ролями в картинах Эльдара Рязанова Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово.

Был женат трижды, имел внебрачного сына.

Лучшие фильмы

Гараж

Гонки по вертикали

О бедном гусаре замолвите слово

Небеса обетованные

Анкор, еще анкор!

Смерть Гафта

12 декабря 2020 года стало известно, что Валентин Гафт скончался в своем доме от инсульта.

Информацию подтвердила его жена Ольга Остроумова.

Подробнее о смерти Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.

Фото: Афиша