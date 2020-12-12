12 декабря умер актер Валентин Гафт, его не стало в возрасте 85 лет.
Факты ICTV решили подробнее рассказать об известном деятеле театра и кино.
Биография Валентина Гафта
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, отец был военным юристом 3-го ранга, мать — домохозяйкой.
Получив среднее образование, поступил в школу-студию Московского художественного театра, которую окончил в 1957 году.
Профессиональный дебют состоялся на сцене театра имени Моссовета, позже стал играть в Московском драматическом театре. С 1969 года играл на сцене театра Современник.
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В кино дебютировал в 1956 году, сыграв эпизодических персонажей в фильме Убийство на улице Данте.
Запомнился зрителям ролями в картинах Эльдара Рязанова Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово.
Был женат трижды, имел внебрачного сына.
Лучшие фильмы
- Гараж
- Гонки по вертикали
- О бедном гусаре замолвите слово
- Небеса обетованные
- Анкор, еще анкор!
Смерть Гафта
12 декабря 2020 года стало известно, что Валентин Гафт скончался в своем доме от инсульта.
Информацию подтвердила его жена Ольга Остроумова.
Подробнее о смерти Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.
Фото: Афиша