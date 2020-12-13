Еще по одной получил главный приз Европейской киноакадемии

12 ноября в онлайн-режиме прошла церемония награждения Европейской киноакадемии. Победу в номинации Лучший фильм одержала картина Еще по одной датского режиссера Томаса Винтерберга.
Фильм рассказывает о профессоре истории, психологе, экономисте и учителе физкультуры, которые решили проверить, как ежедневное употребление алкоголя влияет на человека.
Исполнитель главной роли Мадс Миккельсен получил награду в номинации Лучший актер. Также Винтерберг был удостоен премии в номинации Лучший режиссер.
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Премии За лучший сценарий получили Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм.
Лучшей актрисой стала немка Паула Бер — за роль в картине Ундина. Лучшим документальным фильмом признан Коллектив (Румыния, Люксембург) режиссера Александра Нанэу.
Украинское кино на премии
Премия Европейской киноакадемии объявила список номинантов. В категории Лучший фильм представлена лента совместного производства Чехии, Украины и Словакии Окрашенный птенец.
Продюсером фильма выступил член правления Украинской киноакадемии Игорь Савиченко.
Фото: IMDb