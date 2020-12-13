Андрей Сапунов умер от остановки сердца

Российский артист, участник рок-группы Воскресение Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни.

Прискорбную новость сообщила пресс-служба группы.

По предварительным данным, Андрей Сапунов умер от инфаркта, более подробная информация пока неизвестна.

Российскому артисту стало плохо 13 декабря утром.

На вызов приехали медики, однако Андрей Сапунов умер в карете скорой помощи: реанимирование было безуспешным.

Кто такой Андрей Сапунов

Андрей Сапунов — автор, исполнитель и гитарист известной российской рок-группы Воскресение. В 2016 году артист решил покинуть коллектив из-за несовпадения в политических взглядах.

Андрей Сапунов отказался выступать в Крыму, назвав Россию оккупантом украинского полуострова.

На одном из концертов в 2016 году участников группы Воскресение (уже без Сапунова) в Симферополе забросали яйцами.

— Андрей считает вашу территорию оккупированной, но мы здесь, потому что мы иной позиции, — так прокомментировали случившееся участники группы.

По предварительной информации, сорвать выступление планировала девушка, которая таким образом выразила возмущение из-за отсутствия Андрея Сапунова на сцене.