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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

Умер вокалист группы Воскресение Андрей Сапунов

Российский артист, участник рок-группы Воскресение Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни.

Прискорбную новость сообщила пресс-служба группы.

По предварительным данным, Андрей Сапунов умер от инфаркта, более подробная информация пока неизвестна.

Андрей Сапунов умер от остановки сердца

Российскому артисту стало плохо 13 декабря утром.

На вызов приехали медики, однако Андрей Сапунов умер в карете скорой помощи: реанимирование было безуспешным.

Кто такой Андрей Сапунов

Андрей Сапунов — автор, исполнитель и гитарист известной российской рок-группы Воскресение. В 2016 году артист решил покинуть коллектив из-за несовпадения в политических взглядах.

Андрей Сапунов отказался выступать в Крыму, назвав Россию оккупантом украинского полуострова.

На одном из концертов в 2016 году участников группы Воскресение (уже без Сапунова) в Симферополе забросали яйцами.

— Андрей считает вашу территорию оккупированной, но мы здесь, потому что мы иной позиции, — так прокомментировали случившееся участники группы.

По предварительной информации, сорвать выступление планировала девушка, которая таким образом выразила возмущение из-за отсутствия Андрея Сапунова на сцене.

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