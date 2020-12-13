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Наташа Тарчевська |

Она остановила рак: сосед Анастасии Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк смогла остановить рак, с которым боролась в течение последних лет.

Об этом сообщил один из соседей Заворотнюк в элитном районе Подмосковья.

— Я дружу с Настей и продолжаю с ним общаться. Для всех нас сегодня главным является то, что она жива, — рассказал в одном из телевизионных программ Вячеслав Манучаров.

Он также добавил, что муж Петр Чернышев, директор и вся семья причастны к победе Анастасии Заворотнюк над онкологией.

Анастасия Заворотнюк остановила рак — сосед актрисы

О том, что главная героиня сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк борется с раком, стало известно осенью 2019 года.

Актристи диагностировали глиобластому — одна из самых опасных форм рака.

За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.

Петр Чернышев с тех пор отказывается от всех выступлений и никак не комментирует состояние жены, а сама Анастасия оборвала общение с поклонниками и журналистами.

Источник: НТВ

Фото: a_zavorotnyuk

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