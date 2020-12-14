Скоро премьера 11 сезона шоу Голос страны. Стало известно, кто вошел в обновленный состав судей.

Об этом сообщили на официальной странице Голоса в Instagram. Тренерские кресла займут Олег Винник, Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.

— В тренерскую панель Голоса страны 11 вошли топовые украинские звезды: любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник, артист и продюсер Monatik, певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз и digital-открытие этого года Dorofeeva — артистка, которая со своим дебютным треком завоевала чарты и вошла в Топ-100 мирового Shazam, — сообщают создатели шоу.

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Также в посте сообщается, кто будет вести новый сезон.

— Ведущие 11 сезона – любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Надя Дорофеева стала первой украинкой, возглавившей Top 100 Apple Music Chart.

Надя Дорофеева возглавила Top 100 Apple Music Chart. Она заняла первое место с песней Gorit.

Вместе с Дорофеевой в чарт также попали Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV и Billie Eilish с песней Therefore I Am.

Фото: Голос страны