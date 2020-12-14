Известная певица и актриса Леди Гага снялась топлес в рекламе своего косметического бренда Haus Laboratories. На фото певица без бюстгальтера: грудь едва прикрывают длинные пепельные волосы, а из одежды на ней только бежевые трусики.
Об этом сообщила сама компания на своей странице в Instagram.
На фотографии артистка очень изящно изогнулась и продемонстрировала загорелую, красивую и подтянутую фигуру.
— Может похолодать, но мы немного закаляемся, — пишут в посте.
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Бренд, в рекламе которого снялась Леди Гага, отличается от другой декоративной косметики своим составом. В производстве используют веганское сырье и выступают против жестокости по отношению к животным.
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Кайли Дженнер поделилась откровенным видео
Одна из самых молодых миллиардеров в мире Кайли Дженнер опубликовала горячее архивное видео из рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Skin.
На ролике Кайли в бикини демонстрирует, как нужно втирать в кожу защитное средство от солнца. Видео ранее нигде не публиковалось.