Netflix экранизирует роман Ремарка На западном фронте без перемен

Известная стримингова платформа Netflix экранизирует культовый роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка На Западном фронте без перемен.

Фильм станет одним из самых дорогих, что когда-либо снимали в Германии. Старт съемок запланирован на март 2021 года.

Одна из главных ролей досталась актеру Даниэлю Брюлю. Он также снимался в фильме Квентина Тарантино Бесславные ублюдки.

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На Западном фронте без перемен

Роман Ремарка На Западном фронте без перемен возглавляет список произведений так называемого потерянного поколения.

Роман посвящен событиям Первой мировой войны, а всем пережитым и увиденным на фронте с читателями делится юный солдат Пауль Боймер.

На Западном фронте без перемен стал одним из лучших романов Ремарка.

Впервые книга была экранизирована сразу после ее выхода в свет. В 1930 году режиссер Льюис Майлстоун получил сразу две статуэтки Оскар в номинациях Лучший фильм и Лучшая режиссура.

Одноименный телефильм вышел в 1979 году. Тогда режиссер ленты Делберт Манн получил премию Золотой глобус.