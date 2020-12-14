14 декабря на Новом канале стартует премьера второго сезона сериала Первые ласточки. Zависимые.
Первый сезон получил большую популярность и поднимал важные социальные проблемы, такие как алкогольная и наркотическая зависимость, травля со стороны сверстников и одиночество.
Учитывая увлечение украинской аудитории сериалом отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актрисы Таисии-Оксаны Щурук. В сериале девушка сыграла главную женскую роль Альбины.
— Как и когда вы решили стать актрисой?
— Я поняла это еще в садике. Я была очень артистичным ребенком и часто выступала на детских утренниках. Причем, не важно, была ли эта роль главной, я получала удовольствие от самого процесса. Помню, как в школе играла ворону в басне Ивана Крылова Ворона и сыр. Тогда я поняла, что чувствую себя очень расковано на сцене.
Мне кажется, я всю жизнь знала, что буду актрисой.
— Как вам удается совмещать учебу в университете и съемки?
— Это уже вторая моя попытка получить высшее образование. Первый раз я поступила в 2016 году в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
На почве съемок у меня возникало много разногласий с преподавателями. У меня не получалось совмещать рабочий график и пары, поэтому я приняла решение забрать документы.
Сейчас я поступила повторно в тот же университет. При поступлении первое, что у меня спросили, готова ли я пожертвовать съемками на время учебы.
Я напрямую ответила, что это может быть проблематично, хотя считаю, что если ты готов жертвовать своим временем, и лишний раз не отдохнуть, все становится возможным.
— С чем связана большая популярность сериала Первые ласточки?
— Множество сериалов, которые сейчас выпускают, ничем не отличаются друг от друга.
Это какие то рядовые истории, которые не имеют ничего общего с реальными проблемами.
Эти сериалы рассказывают красивые истории, а Первые Ласточки освещают реальные истории людей, которые нас окружают.
Во время просмотра ты просто не можешь никак не отреагировать на происходящее на экране.
Первые ласточки освещают реальные истории и проблемы, а потом демонстрируют зрителю пути их решения.
— В прошлом сезоне вы сыграли очень противоречивого персонажа. Как бы вы описали свою героиню в этом сезоне?
— Во втором сезоне я играю девушку по имени Альбина. Она учится на втором курсе университета, пишет стихи и занимается блогерством.
Моя героиня очень многогранна и умеет ловко располагать к себе людей. Помимо этого, она очень эмоциональна и принимает все близко к сердцу.
У нее гиперболизированная реакция на любую ситуацию, именно поэтому она всегда прячется под социальными масками.
Она совершенно по-разному раскрывает свою личность рядом с парнями, в социуме, на тусовках, в университете и с родителями.
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— Симпатична ли вам Альбина и ее история?
— Я очень прониклась историей Альбины. На самом деле она очень эмоциональная, а еще ей не хватает внимания. Она же пытается получить его любыми способами.
Хотя сама выглядит в глазах людей примером идеального человека. Она пишет стихи, которые никому не показывает. Я тоже занималась чем-то похожим, поэтому понимаю ее. В сериале прозвучит мое стихотворение, которое, можно сказать, я подарила Альбине. Для меня это было чем-то сокровенным.
Свою ранимость Альбина считает слабостью, хотя именно она и делает ее сильной.
— Как готовились к воплощению роли своей героини?
— Я начинала вживаться в роль еще до этапа съемок. В первую очередь я разбирала Альбину психологически, пыталась понять, что стало причиной ее поведения в обществе.
Моя героиня — блогер, поэтому я завела закрытый инстаграм-аккаунт, где начала снимать истории от ее лица.
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Сам образ эпатажной стервы, особенности ее внешности — все это разрабатывалось для полного погружения в роль. Важно было узнать и понять, чем она увлекается, какую музыку слушает, какая у нее мимика лица, что ее раздражает. После того, как я это поняла, я примеряла это на себя.
Я чувствовала, что леплю ее образ, как из пластилина.
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— Какие сцены давались вам тяжелее всего?
— Одна сцена была для меня довольно сложной. Это было очень интересно и в то же время страшно.
Мою героиню приводят в Бойцовский клуб, где она наблюдает за дракой своего приятеля Влада. А сложность заключалась в том, что съемок самой драки еще не было.
Мне нужно было представить, что это происходит, и отыграть эмоции страха и ужаса. И вот, я стою перед камерой, направленной в лицо.
Съемка происходила следующим образом: я буквально смотрю в пустоту, а режиссер по рации говорит, что я перед собой вижу. Мне нужно было представлять, как это происходит. Это был своеобразный вызов и очень интересный опыт.
— Какой главный посыл сериала? О чем должен задуматься человек, посмотрев его?
— Я думаю, что само название Первые ласточки Zависимые говорит само за себя. В нашем сериале раскрывается тема зависимостей, и у каждого героя она своя. Кто-то боится осуждения со стороны общества, кто-то от интернета, а у кого-то проблемы с наркотиками.
Если сравнивать этот сезон с прошлым, то в первом зритель наблюдает за процессом взросления детей.
Во втором сезоне это уже взрослые сформированные личности, которые могут принимать самостоятельные решения.
Можно сказать, что у них есть все основания, чтобы считать себя взрослыми, хотя они ими еще не являются. В сериале раскрывается, что же привело их к таким убеждениям.
Мы поднимаем разные остросоциальные темы, такие как отношения в семье, существование в социуме и интернете, боязнь осуждения окружающих и наркотическая зависимость.
Мы хотели привлечь внимание к проблеме вседозволенности в интернете, думаю, у нас это получилось. Мы раскрываем эту тему на протяжении всего сериала. Очень много взрослых людей даже не понимают проблему легкодоступности.
Например, на гаражах пишут названия телеграмм-каналов, где подростки могут приобрести наркотики. И хотя эта проблема на слуху, она до сих пор существует.
Мы не отходим от остросоциальной темы, а поднимаем ее с другой стороны.
— Какие роли вы хотели бы сыграть в будущем?
— Я готова попробовать себя в абсолютно разных амплуа. У меня есть желание сыграть в психологическом хорроре, например маньяка-убийцу. Еще хотелось бы сыграть в фильме, где герои обмениваются телами. Это могло бы стать увлекательным опытом.
— Назовите топ-5 лучших мировых фильмов, на ваш взгляд?
— Первым в топе будет стоять Борат 2006 года. Это действительно отличная комедия. Потом — южнокорейская драма Паразиты 2019 года. Лента притягивает внимание и шокирует.
Очень рекомендую посмотреть Джокера. После просмотра я еще два часа не могла ни с кем разговаривать и обдумывала все произошедшее на экране. Кролик Джоджо очень необычная комедия с глубоким смыслом про Гитлера.
Последним в списке будет фильм Реальные упыри, где рассказывается про жизнь вампиров в современном мире.
Анастасия Дьякова о сотрудничестве с сериалом Первые ласточки
Координатор программ по защите детей от насилия Офиса Уполномоченного по правам ребенка и основательница образовательного проекта # Stop_sexтинг Анастасия Дьякова рассказала о кибербуллинге, сексуальном насилии онлайн и способах ограждения детей от преступников в интернете.
Фото: Тая Щурук