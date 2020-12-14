14 декабря на Новом канале стартует премьера второго сезона сериала Первые ласточки. Zависимые.

Первый сезон получил большую популярность и поднимал важные социальные проблемы, такие как алкогольная и наркотическая зависимость, травля со стороны сверстников и одиночество.

Учитывая увлечение украинской аудитории сериалом отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актрисы Таисии-Оксаны Щурук. В сериале девушка сыграла главную женскую роль Альбины.

— Как и когда вы решили стать актрисой?

— Я поняла это еще в садике. Я была очень артистичным ребенком и часто выступала на детских утренниках. Причем, не важно, была ли эта роль главной, я получала удовольствие от самого процесса. Помню, как в школе играла ворону в басне Ивана Крылова Ворона и сыр. Тогда я поняла, что чувствую себя очень расковано на сцене.

Мне кажется, я всю жизнь знала, что буду актрисой.

— Как вам удается совмещать учебу в университете и съемки?

— Это уже вторая моя попытка получить высшее образование. Первый раз я поступила в 2016 году в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

На почве съемок у меня возникало много разногласий с преподавателями. У меня не получалось совмещать рабочий график и пары, поэтому я приняла решение забрать документы.

Сейчас я поступила повторно в тот же университет. При поступлении первое, что у меня спросили, готова ли я пожертвовать съемками на время учебы.

Я напрямую ответила, что это может быть проблематично, хотя считаю, что если ты готов жертвовать своим временем, и лишний раз не отдохнуть, все становится возможным.

— С чем связана большая популярность сериала Первые ласточки?

— Множество сериалов, которые сейчас выпускают, ничем не отличаются друг от друга.

Это какие то рядовые истории, которые не имеют ничего общего с реальными проблемами.

Эти сериалы рассказывают красивые истории, а Первые Ласточки освещают реальные истории людей, которые нас окружают.

Во время просмотра ты просто не можешь никак не отреагировать на происходящее на экране.

Первые ласточки освещают реальные истории и проблемы, а потом демонстрируют зрителю пути их решения.

— В прошлом сезоне вы сыграли очень противоречивого персонажа. Как бы вы описали свою героиню в этом сезоне?

— Во втором сезоне я играю девушку по имени Альбина. Она учится на втором курсе университета, пишет стихи и занимается блогерством.

Моя героиня очень многогранна и умеет ловко располагать к себе людей. Помимо этого, она очень эмоциональна и принимает все близко к сердцу.

У нее гиперболизированная реакция на любую ситуацию, именно поэтому она всегда прячется под социальными масками.

Она совершенно по-разному раскрывает свою личность рядом с парнями, в социуме, на тусовках, в университете и с родителями.

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— Симпатична ли вам Альбина и ее история?

— Я очень прониклась историей Альбины. На самом деле она очень эмоциональная, а еще ей не хватает внимания. Она же пытается получить его любыми способами.

Хотя сама выглядит в глазах людей примером идеального человека. Она пишет стихи, которые никому не показывает. Я тоже занималась чем-то похожим, поэтому понимаю ее. В сериале прозвучит мое стихотворение, которое, можно сказать, я подарила Альбине. Для меня это было чем-то сокровенным.

Свою ранимость Альбина считает слабостью, хотя именно она и делает ее сильной.

— Как готовились к воплощению роли своей героини?

— Я начинала вживаться в роль еще до этапа съемок. В первую очередь я разбирала Альбину психологически, пыталась понять, что стало причиной ее поведения в обществе.

Моя героиня — блогер, поэтому я завела закрытый инстаграм-аккаунт, где начала снимать истории от ее лица.

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Сам образ эпатажной стервы, особенности ее внешности — все это разрабатывалось для полного погружения в роль. Важно было узнать и понять, чем она увлекается, какую музыку слушает, какая у нее мимика лица, что ее раздражает. После того, как я это поняла, я примеряла это на себя.

Я чувствовала, что леплю ее образ, как из пластилина.

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— Какие сцены давались вам тяжелее всего?

— Одна сцена была для меня довольно сложной. Это было очень интересно и в то же время страшно.

Мою героиню приводят в Бойцовский клуб, где она наблюдает за дракой своего приятеля Влада. А сложность заключалась в том, что съемок самой драки еще не было.

Мне нужно было представить, что это происходит, и отыграть эмоции страха и ужаса. И вот, я стою перед камерой, направленной в лицо.

Съемка происходила следующим образом: я буквально смотрю в пустоту, а режиссер по рации говорит, что я перед собой вижу. Мне нужно было представлять, как это происходит. Это был своеобразный вызов и очень интересный опыт.

— Какой главный посыл сериала? О чем должен задуматься человек, посмотрев его?

— Я думаю, что само название Первые ласточки Zависимые говорит само за себя. В нашем сериале раскрывается тема зависимостей, и у каждого героя она своя. Кто-то боится осуждения со стороны общества, кто-то от интернета, а у кого-то проблемы с наркотиками.

Если сравнивать этот сезон с прошлым, то в первом зритель наблюдает за процессом взросления детей.



Во втором сезоне это уже взрослые сформированные личности, которые могут принимать самостоятельные решения.

Можно сказать, что у них есть все основания, чтобы считать себя взрослыми, хотя они ими еще не являются. В сериале раскрывается, что же привело их к таким убеждениям.

Мы поднимаем разные остросоциальные темы, такие как отношения в семье, существование в социуме и интернете, боязнь осуждения окружающих и наркотическая зависимость.

Мы хотели привлечь внимание к проблеме вседозволенности в интернете, думаю, у нас это получилось. Мы раскрываем эту тему на протяжении всего сериала. Очень много взрослых людей даже не понимают проблему легкодоступности.

Например, на гаражах пишут названия телеграмм-каналов, где подростки могут приобрести наркотики. И хотя эта проблема на слуху, она до сих пор существует.

Мы не отходим от остросоциальной темы, а поднимаем ее с другой стороны.

— Какие роли вы хотели бы сыграть в будущем?

— Я готова попробовать себя в абсолютно разных амплуа. У меня есть желание сыграть в психологическом хорроре, например маньяка-убийцу. Еще хотелось бы сыграть в фильме, где герои обмениваются телами. Это могло бы стать увлекательным опытом.

— Назовите топ-5 лучших мировых фильмов, на ваш взгляд?

— Первым в топе будет стоять Борат 2006 года. Это действительно отличная комедия. Потом — южнокорейская драма Паразиты 2019 года. Лента притягивает внимание и шокирует.

Очень рекомендую посмотреть Джокера. После просмотра я еще два часа не могла ни с кем разговаривать и обдумывала все произошедшее на экране. Кролик Джоджо очень необычная комедия с глубоким смыслом про Гитлера.

Последним в списке будет фильм Реальные упыри, где рассказывается про жизнь вампиров в современном мире.

Анастасия Дьякова о сотрудничестве с сериалом Первые ласточки

Координатор программ по защите детей от насилия Офиса Уполномоченного по правам ребенка и основательница образовательного проекта # Stop_sexтинг Анастасия Дьякова рассказала о кибербуллинге, сексуальном насилии онлайн и способах ограждения детей от преступников в интернете.

Фото: Тая Щурук