Известный украинский певец Виталий Козловский сейчас отдыхает в Египте со своим 6-летним крестником Платоном.
Фото и видео с отпуска он опубликовал на своей странице в Instagram.
На кадрах Виталий, показывая подтянутую загорелую фигуру, спрашивает у своих подписчиков, не мерзнут ли они в середине декабря.
Рассказывая об отдыхе, Козловский признался, что со временем переоценил свое отношение к деньгам.
— Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги, — шутит в своем посте Виталий Козловский.
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В комментариях подписчики желают певцу хорошего отдыха и сообщают, что очень ждут его возвращения.
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Известная певица Наташа Королева приняла роды у аборигенки в рамках проекта одного из российских телеканалов. Ранее звезда уехала на один из островов Африки, чтобы восстановить силы для дальнейшей жизни и устроить глобальную перезагрузку.
Артистка поделилась, что неделю прожила в племени Бома среди аборигенов, добывала еду, охотилась и проходила шаманские обряды.
Фото: Виталий Козловский