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Юлія Захарченко |

Я люблю деньги: Виталий Козловский показал, как отдыхает в Египте

Известный украинский певец Виталий Козловский сейчас отдыхает в Египте со своим 6-летним крестником Платоном.

Фото и видео с отпуска он опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах Виталий, показывая подтянутую загорелую фигуру, спрашивает у своих подписчиков, не мерзнут ли они в середине декабря.

Рассказывая об отдыхе, Козловский признался, что со временем переоценил свое отношение к деньгам.

— Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги, — шутит в своем посте Виталий Козловский.

 

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

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В комментариях подписчики желают певцу хорошего отдыха и сообщают, что очень ждут его возвращения.

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Фото: Виталий Козловский

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