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Юлія Захарченко |

Лана Дель Рей тайно помолвлена с музыкантом Клейтоном Джонсоном

Известная американская певица Лана Дель Рей недавно тайно обручилась с 31-летним музыкантом Клейтоном Джонсоном. Пара долгое время общалась в приложении для знакомств.

14 декабря, когда Лана впервые за восемь лет появилась на американском телевидении в The Tonight Show с Джимми Фэллоном, внимательные фанаты заметили обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Представитель Ланы Дель Рэй не дал комментариев.

Лана Дель Рей тайно помолвлена с музыкантом

Фанаты впервые заметили, что певица подписалась на Джонсона в Instagram в августе, когда он оставил комментарий под ее постом. В нем Лана участвует в шоу, во время которого она чуть не поцеловала мужчину с игральной картой во рту.

— Хотел бы я быть той картой, — написал музыкант.

С тех пор поклонники начали замечать певицу в соцсетях Клейтона. Они вместе отпраздновали Хэллоуин, во время которого надели костюмы персонажей фильма Волшебник из страны Оз.

Ранее Клейтон опубликовал фотографию в Instagram, которую, скорее всего, сделала певица. На снимке запечатлен ее маленький пес Оливер.

 

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Публикация от Clayton Johnson (@claywatch)

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Избранник Ланы был участником группы The Johnsons, в которой он исполнял песни вместе со своими братьями Чантри и Коннором. Они опубликовали свой последний сингл Call Whenever еще летом 2017 года. С того времени группа не выпустила новых песен. Ранее Джонсон выступал с американской поп-рок-группой Stereo Skyline.

Информация о тайной помолвке появилась спустя несколько месяцев после разрыва Ланы Дель Рей с полицейским Шоном Ларкиным. Он получил прозвище Палка за особые методы допроса подозреваемых.

Лана Дель Рей презентовала песню Let Me Love You Like A Woman

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый клип на песню Let Me Love You Like A Woman.

Видео снимали на пленку и айфон Ланы во время карантина в Малибу: также на видео появляются близкие друзья и семья певицы.

Источник: People

Фото: Лана Дель Рей, Клейтон Джонсон

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