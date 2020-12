Лана Дель Рей тайно помолвлена с музыкантом

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый клип на песню Let Me Love You Like A Woman.

Видео снимали на пленку и айфон Ланы во время карантина в Малибу: также на видео появляются близкие друзья и семья певицы.

Источник: People

Фото: Лана Дель Рей, Клейтон Джонсон