Андре Тан: какие тренды на зиму будут популярны

Несмотря на пандемию коронавируса, швейная индустрия не стоит на месте. Жизнь продолжается, в то же время мода меняется. Известный модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал, какие тренды будут популярны этой зимой.
Например, на замену обтягивающему и приталенному тренду спешит модный оверсайз и блузы с объемными рукавами. Также популярными становятся мужские галстуки на женщинах и натуральные ткани.
Андре Тан считает, что самым популярным трендом на зиму будет одежда оверсайз.
— Одежда оверсайз — это понятно, потому что все больше развивается продажа по интернету. Все думают: там потянется, там растянется. Оверсайз будет актуален еще лет 10 точно, пока не придумают что-то новое, — сказал дизайнер одежды.
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По его словам, блузы и свитера с объемными рукавами будут популярными в следующем году.
— Сейчас становятся модными блузы и свитера с объемными рукавами. В принципе, для украинских женщин это идеально подходит, потому что у них такая структура тела — хорошая нижняя часть.
Благодаря этим рукавам мы делаем фигуру похожей на песочные часы — объемный верх и узкую талию. Гармонизируем, скажем так, — отмечает модельер.
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Андре Тан отмечает, что мужские галстуки на женщинах — хит сезона.
— Не были актуальны 20 лет подряд, а сейчас в моде мужские галстуки в женском гардеробе. Это прямо хит сезона, — сказал он.
Сейчас все чаще покупатель обращает внимание на ткань, из которой сделана одежда. Андре Тан подчеркивает, что экокожа и искусственный мех — самые востребованные в этом сезоне.
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— Также в моде все из экокожи — платья, юбки, брюки, леггинсы, панамки, в том числе из искусственного меха. Они выглядят как у Монатика в последнем клипе, — отмечает Андре Тан.
Как коронавирус повлиял на модные тренды
Дизайнеры с каждым годом предлагают все более оригинальные элементы в одежде. Среди трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии.
Сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Это отмечают многие модельеры, в частности известный дизайнер одежды Андре Тан. Как коронавирус повлиял на модные тренды и швейную индустрию — читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Андре Тан