14 декабря на Новом канале состоялась премьера второго сезона сериала Первые ласточки. Zависимые.

Это не продолжение первого сезона, это совершенно новая история, в которой затрагиваются социально важные темы. Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актера Максима Самчика, сыгравшего роль студента Влада.

— Что общего и противоположного между Владом и Федей (твоим персонажем в первом сезоне)?

— Цвет глаз одинаковый (смеется). Это подростки, оба спортсмены, оба замкнуты. Каждый со своими внутренними проблемами и переживаниями.

А вообще они совершенно разные, в том числе по ориентации. В отличие от Феди, который часто замыкается в себе в острых ситуациях, у Влада гораздо активнее и ярче прослеживаются проявления агрессии.

— Какая роль тебе больше по душе?

— Роль Феди мне ближе, ведь его я больше отношу к себе, чем Влада.

— Что уникального ждет телезрителя во втором сезоне?

— Для украинского кинематографа это вообще уникальный проект. Была проделана огромная работа оператора, автора и его команды. Они сделали такую ​​картинку, от которой лично я в восторге.

Когда я смотрел премьерный показ первого сезона, то вышел разочарованым, а во втором сезоне такого, к счастью, не случилось.

Также стоит сказать об уникальном актерском составе — в сериале играют очень талантливые люди разных актерских школ, разных возрастных категорий. Это все соединилось, каждый внес что-то свое, и в результате удалось создать уникальный проект. Играть с такими актерами, как Ада Роговцева, Роман Ясиновский, Виталий Салий — это просто бомба.

— Какие ценности заложены в основу данного сериала?

— В сериале поднимаются темы семейных ценностей, дружбы, свободы, человеческой жизни и правды. Я на 100 процентов уверен, что каждый там увидит что-то свое.

— Чем он может помочь целевой аудитории — подросткам?

— Дай Бог, чтобы он чем-то им помог. Они могут посмотреть и понять, что не одни такие. Что не только у них такие проблемы — и это может стать первым шагом к тому, чтобы набраться сил, решительности и заговорить об этом. Рассказать о своей проблеме и перестать бояться осуждения других. Мне кажется, что это самое главное и в первом, и во втором сезонах.

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— Съемки нового сезона были легкими для тебя, так как ты уже опытный актер, или наоборот?

— Наоборот, съемки второго сезона давались мне сложнее. У нас было меньше времени на каждую сцену, все проходило и развивалось в более четком, структурированном ритме. То есть во втором сезоне я больше работал и думаю, что результат должен быть лучшим.

Но тем не менее это, пожалуй, единственная площадка, куда я приезжал даже не в съемочные дни. Потому что я это люблю, и я никогда не ездил туда как на работу. Никогда.

— Какие у тебя отношения с другими актерами сериала в реальной жизни? С кем общаешься?

— В принципе, мы все общаемся. С кем-то больше, с кем-то меньше. Общаюсь с Таей Щурук, мы знакомы еще с первого курса, поэтому время от времени списываемся, советуемся.

С Максимом Девизоровым, с Александром Рудницким, Анастасией Пустовит — меньше, но общаемся.

— В период карантина ты женился, с чем я тебя поздравляю. Расскажи больше о своей жене, кто она и как вы познакомились?

— Моя жена — просто прекрасный человек. Ее зовут Ангелина и она тоже актриса. Мы познакомились с ней в университете, я увидел ее на сцене и она мне понравилась. Затем я добавил ее в друзья. Сначала колебался писать ей или нет, думал, что в этом нет смысла и это ни к чему не приведет.

Но потом я сидел у друга, мы играли в компьютерные игры, и в четыре утра она мне ответила. Мы разговорились, начали общаться и договорились о встрече.

— Почему решили жениться именно сейчас, а не ждали, когда закончится период пандемии?

— Мы бы, наверное, и подождали, но подали заявление и буквально через неделю-две начался карантин. Церемонии проводили для тех, кто успел до карантина подать заявления. Мне, в принципе, было неважно, я не считаю, что брак что-то кардинально изменил в моей жизни, потому что мы давно жили вместе. Но для Ангелины было очень важно, чтобы мы поженились именно в этот день.

Возможно, она боялась, что если не поженимся сейчас, то вообще не поженимся (смеется). Но если серьезно, то день нашего бракосочетания — это четвертая годовщина с момента нашей встречи, поэтому это очень символично.

— Как отпраздновали это событие?

— Отпраздновали очень просто. На самом деле, это все очень прозаично, ведь мы никому не сказали, и никто об этом не знал. Мы даже не покупали никаких костюмов, были в белых толстовках, на которых изображены кольца и фата.

Нас даже не пустили в сам ЗАГС, мы стояли в коридорчике, поскольку пандемия. Расписались, а потом взяли пиццу и поехали к моим родителям, чтобы все им рассказать. А вечером к нам пришли друзья, мы праздновали и очень весело провели время.

— Есть роль о которой ты мечтаешь? Какого персонажа тебе хотелось бы сыграть?

— Мне бы очень хотелось сыграть что-то из хип-хоп культуры. Возможно, рэпера или брейк-дэнсера. Я этим действительно горю, это меня качает. Эта энергия вылетает из меня (смеется).

— В каких еще фильмах или сериалах мы сможем тебя увидеть в ближайшее время?

— Возможно, это будет Джура Королевич, я не знаю, правда, какая судьба этого фильма. Также Пульс, он должен был выйти еще в марте, но его премьеру отложили в связи с карантином, поэтому еще точно неизвестно, когда его планируют выпустить на экраны. Но это должен быть неплохой фильм.

— Кроме съемок в фильмах и сериалах, ты играешь в театре. Если бы пришлось выбирать, ты бы предпочел кино или театр?

Если нужно что-то выбрать, тогда я скажу — театр, если бы в нем чуть больше платили (смеется). Я играю в новом театре Мастерская Лены Лазович и считаю, что это один из лучших театров Киева. Я этим живу, это меня наполняет и заряжает.

Но, конечно, не хотелось бы оказаться перед таким выбором, потому что кино я тоже люблю.

Таисия-Оксана Щурук о Первые ласточки, зависимость и опасность в интернете

Интервью актрисы из сериала Первые ласточки Таисии Щурук.

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Фото: Максим Самчик