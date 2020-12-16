Известный кинорежиссер и актер Том Круз обматерил сотрудников, которые нарушили правила карантинной безопасности. Он пришел в ярость, когда заметил двух участников съемок фильма Миссия невыполнима 7, стоящих на расстоянии менее метра друг от друга. Том Круз кричал, чтобы они не повторяли этого.

— Если я увижу, что ты это делаешь снова, ты, б***ь, уйдешь. И если кто-то в этой команде это сделает, то все — и вы, и вы тоже. И ты, б***ь, никогда не делай этого снова, — говорит кинорежиссер.

58-летний Круз был в ярости, что все его усилия по продолжению съемок во время пандемии могли оказаться под угрозой.

— Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Без извинений. Вы можете рассказать это людям, которые теряют свою гр*б*ную работу из-за закрытия нашей индустрии. Мы не закрываем этот гр*б*ный фильм. Понятно? Если я увижу это снова, ты, б***ь, уйдешь, — кричит кинорежиссер.

Последняя часть франшизы Миссия невыполнима 7 уже столкнулась с рядом задержек, связанных с Covid-19, когда съемочная группа путешествовала по Европе.

В октябре Том Круз провел кризисные переговоры с 52-летним режиссером фильма Кристофером МакКуорри через несколько дней после того, как у 12 человек на съемочной площадке в Италии был обнаружен положительный результат теста на коронавирус.

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150 статистов не приходили на съемку сцен в Венеции, поскольку руководители отдела здравоохранения отслеживали контакты тех, у кого был положительный результат теста.

Вернувшись в Великобританию две недели назад, Круз лично попытался убедиться, что задержек больше не будет. Он даже заплатил £500 тыс. (более 18,6 млн грн) за старый круизный лайнер, на котором актеры и команда смогли изолироваться.

— Том взял на себя ответственность вместе с отделом здравоохранения. Он применяет меры предосторожности, чтобы съемки фильма продолжались. Все были в масках. Просто эти люди стояли на расстоянии метра друг от друга, — сообщил источник.

Том Круз во время съемок Миссия невыполнима 7 прыгнул на мотоцикле со скалы