Санта Димопулос ответила на негативную реакцию Юлии Саниной из-за кубка

Победительница телепередачи Танцы со звездами певица Санта Димопулос ответила на недовольство фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной из-за кубка. В финале программы Санта хотела отдать свой приз Юлии, которая заняла второе место.

Вокалистка The Hardkiss подарок не приняла, потому что посчитала поступок Димопулос лицемерным и унизительным.

— Для меня этот момент был неправильным и в какой-то мере унизительным. Потому что если бы она считала меня равноценной соперницей, она бы так не поступила. Она бы уважала второе место. Зная, что происходило за кулисами и как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей она не нужна — это лицемерно, — поделилась Юлия Санина в интервью Ходят слухи.

Однако Санта Димопулос на своей странице в Instagram ответила, что не поступила бы иначе.

— Я ни о чем не жалею, ведь все, что сделано с добром — это правильно. Как бы это не восприняли в ответ, — отметила победительница телепередачи.

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На вопрос подписчиков, почему Юлия восприняла решение Санты как унижение, певица ответила, что каждый видит мир через свою призму.

— В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю эту сферу и почему я там чужая. Я живу сердцем. Большинство людей поняли мой посыл. Награды — не главное, кубок — не главное, победа — не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь — вот что самое важное в этом мире, — делится Санта Димопулос.







Я поняла, почему чужая в шоу-бизнесе: Санта Димопулос ответила Юлии Саниной / 2 фотографии

Юлия Санина рассказала о танцах

Ранее фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, почему пошла на Танцы со звездами и о ревности мужа во время проекта.

По ее словам, она уже не первый раз получала предложение об участии в проекте, но по разным причинам отказывалась.

Фото: Юлия Санина, Санта Димопулос