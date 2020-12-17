Холостячка 2020: интервью с Алексеем Тригубенко — ЭКСКЛЮЗИВ

23 октября на телеканале СТБ стартовало романтическое реалити Холостячка. Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. В первом выпуске она выбрала 12 мужчин, которые произвели на нее впечатление.

Факты ICTV поговорили с Алексеем Тригубенко, участником проекта и успешным бизнесменом, и узнали о том, как он боролся со страхом камер и кого считал своими главными конкурентами.

— Что вас сподвигло пойти на проект?

— Я увидел, что главной героиней будет Ксения. Подумал, что она очень красивая девушка, что было бы интересно побороться за ее сердце. Правда, сначала мне казалось, что я не пройду кастинг, да и вообще немного знал о том, кто такая Ксения Мишина. Но с первого нашего знакомства она мне очень понравилась и можно даже сказать, что реальность превзошла ожидания.

— Ради проекта пришлось чем-то пожертвовать? Были ли убытки в бизнесе?

— Я и на самом проекте много чем жертвовал эмоционально и психологически: я боялся камер, мне нужно было подходить ко всему творчески, хоть я и не такой человек. Но мне повезло по жизни: у меня есть партнер, который взял на себя всю деятельность компании. Благодаря ему я и пошел на проект, потому что знал, что могу ему доверять.

— На одном из первых свиданий вы пригласили Ксению поездить верхом и помогли ей преодолеть свой страх. Был ли план Б на случай, если бы Ксения отказалась?

— Не было. Ксения девушка довольно экстремальная, и я понимал, что страх можно будет преодолеть. Не все вошло в эфир, но было много моментов, когда она пугалась, уходила в конюшню. На самом деле это был длительный процесс, но я знал, что нужно идти до конца и помогать ей бороться со страхом.

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— А у вас есть какие-то страхи? Как вы с ними боретесь?

— Я борюсь со страхами с благодарностью. Когда мне страшно, то я просто начинаю благодарить, и страх проходит сам. Если было страшно на проекте, то я начинал благодарить вселенную за то, что я на него попал, за то, что у меня есть возможность пройти такой интересный путь. Мое главное оружие – это благодарность.

— Как это – выстраивать отношения перед камерой? Мешало ли это раскрыться перед героиней?

— Из ребят я боялся камер больше всех. Даже когда мы писали синхроны и никого вокруг не было, меня от них продолжало трясти. А когда ты идешь на свидание и понимаешь, что нужно еще и понравиться Ксении, понять ее, кто ей подходит, что она ищет, подойдет ли она тебе, а тут еще и наличие кучи камер – поначалу это мешало раскрыться, и моментами я был слишком робким. Когда я просматривал выпуски, то мне не верилось, что это я.

— Что помогало успокаиваться в такие моменты?

— Ничего не помогало. Я не отказываюсь от страха, я его переживаю. Я продолжаю общаться, ходить на свидания, раскрываться. Когда проходят съемки, ты постоянно в стрессовом состоянии, будто два часа спускаешься с горки в аквапарке. Но обычно это длится первые полчаса, а потом расслабляешься. Ксения успокаивает, ее голос будто убаюкивает.

— Кого вы считали своим главным конкурентом на проекте?

— С первой недели это были Женя Ковтуненко, Андрей Рыбак и Саша Эллерт. Мне казалось, что они больше всего подходят Ксении, и я видел, что они ей симпатичны. Они интересные, успешные, самодостаточные, у каждого из них есть свои фишки.

— На проекте мужчины проявляли себя по-разному. Довольно часто можно было услышать в сторону соперников фразы “Это не по-мужски”, “Мужики так себя не ведут”. По вашему мнению, какими качествами должен обладать настоящий мужчина?

— Мужчина должен быть искренним в первую очередь. Самый настоящий мужчина на данный момент на проекте – тот, кто показал себя таким, какой он есть. Обычно эти фразы звучат от людей, которые сами себя ведут не по-мужски. Я никогда не буду рассказывать про свои достижения, я лучше покажу это поступками.

— Скромность мужчину красит?

— Конечно! Но каждый уникален по-своему, и от каждого из участников я чему-то научился. Некоторые и не должны быть скромными. Мне иногда даже нравится, когда мужчины ведут себя вызывающе, и я им даже завидую.

— Со своей бывшей девушкой вы жили семь лет. Почему вы не хотели сделать ей предложение?

— Наши чувства уже угасали, и все шло к тому, что мы расходимся. Я долго жалел, что не смог с ней построить отношения. Постоянно казалось, что эти отношения можно было спасти. Но я сильно менялся, а девушка этого не принимала и оставалась на прежнем уровне. А штамп в паспорте для чего? Чтобы удержаться? Сделать иллюзию отношений? Самое главное, что вы живете вместе.

— Какие три главных составляющих фундамента семьи?

— Первое и самое главное – это любовь и поддержка друг друга. Остальное неважно: у кого какая работа, кто чем занимается, бытовуха. Это все не имеет смысла. И надо не забывать постоянно говорить друг другу о том, что любишь и ценишь – это помогает сохранить чувства.

— Какой суперсилой вы бы хотели обладать?

— Останавливать время, наверное. Чтобы можно было подольше насладиться моментом.

Фото: СТБ

Юлия Бугаева