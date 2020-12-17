26 ноября на большие экраны вышел приключенческий сериал телеканала ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія. Для украинских кинотеатров это стало первым опытом показа телесериала. Лента привлекла внимание зрителя казацкими приключениями, юмором и удивительной историей любви.

С начала пандемии киноиндустрия несет большие убытки. Карантинные ограничения поставили на паузу развитие кинопроизводства. С открытием кинотеатров украинский зритель несколько изменил свои предпочтения.

В это время кинотеатр Multiplex решил поэкспериментировать с форматом и выпустить на большой экран сериал. Зритель очень заинтересовался и тепло принял изменения. Козаки. Абсолютно брехлива історія стал хорошей альтернативой фильмам, которых в 2020 году выпускали гораздо меньше, чем раньше.

Факты ICTV пообщались с генеральным директором сети кинотеатров Multiplex Романом Романчуком и узнали, как прошел запуск сериала в кинотеатрах и как мировая пандемия повлияла на киноиндустрию.

После запуска кинотеатры отмечают положительную динамику просмотра сериала. Люди систематически приходят за продолжением.

— Проследив за динамикой при запуске сериала, могу сказать, что он держался в топ-10, рядом с фильмами, которые выходили в то же самое время, — отмечает Роман Романчук.

Успех сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія

Эксперт делает акцент на том, что для украинского зрителя популярными стали комедии, мелодрамы и приключенческие фильмы. Он считает, что украинцам нужны кинокартины с легким сюжетом, потому что во время просмотра фильмов люди хотят отдохнуть от будничных проблем.

Сейчас у них прослеживается интерес к украинским кинолентам с качественным юмором.

Директор Multiplex считает, что именно на эти запросы аудитории отвечает сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Это качественная украинская комедия, которая привлекает внимание зрителей.

— Сериал Козаки — положительный, качественный и проукраинский, — подводит итоги Роман Романчук.

Готовность украинцев ходить на отечественное кино

Эксперт утверждает, что доход от кинолент украинского производства составляет 10-15% от общих сборов кинотеатров. Он считает, что это положительная динамика, которая может расти при дальнейшем развитии наших лент.

По мнению Романчука, украинский контент еще не раскрыл свой потенциал, а нашего продукта, который удовлетворял бы запросы зрителей, пока что не так много.

— Отечественное кино начало набирать обороты с 2015 года и теперь более или менее системно выходит в кинотеатрах. Это слишком короткий период для становления национального контента.

Однако директор Multiplex считает, что при дальнейшем развитии качества и количества украинского контента спрос на него будет повышаться.

Уникальность сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія

Роман Романчук находит сериал интересным украинским продуктом, в котором актеры позитивно и легко доносят до зрителя важные вещи, над которыми стоит задуматься, именно поэтому сериал стал популярным.

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Развитие качества украинского кинематографа

По мнению эксперта, украинское кино развивается, но если сравнивать с другими европейскими странами, то есть над чем работать. Это и игра актеров, и сюжетные линии, и идеи.

Разница прослеживается в количестве посещений украинских лент в кинотеатрах.

— К сожалению, довольно часто украинские фильмы проигрывают по просмотрам независимым зарубежным картинам. По цифрам — разница в пять раз. А зритель является объективным фактором, — объясняет эксперт.

Популярные жанры для украинцев для просмотра фильмов на больших экранах

Директор Multiplex акцентирует на том, что в декабре и январе есть запрос на праздничные, веселые и семейные фильмы. А в феврале и марте популярность приобретают романтические киноленты.

По поводу украинского продукта, это может быть историческое кино, но с учетом потребностей зрителей. С точки зрения игры — это легкие комедии.

Драматические фильмы менее популярны, потому что люди хотят отдохнуть от своих проблем и просто посмеяться во время просмотра фильма.

Изменения в кинопроизводстве из-за мирового кризиса в Украине

С началом пандемии киноиндустрия несет большие убытки. Большинство киностудий задерживают премьеры кинолент после внедрения карантина. По мнению эксперта, все киностудии заинтересованы в коммерческом результате, а во время локдауна, например, он будет предсказуем.

— Вполне очевидно, что производители ожидают массового открытия кинотеатров.

Он обращает внимание на то, что кинопроизводители существуют за счет прибыли от показа фильмов в кинотеатрах. В 2020 году они потерпели экономические потери, что может стать существенной проблемой для производства кинопродуктов в будущем.

— Восстановление киноиндустрии требует много времени и денег, — отмечает генеральный директор Multiplex.

Кризисный период для экономики Украины во время пандемии

По мнению эксперта, большой экономический ущерб принесло закрытие кинотеатров. Каждый месяц закрывается 10-15 заведений. Это, как правило, маленькие бизнесы и одиночные кинотеатры.

— Негативные последствия от этого не только для самих бизнесов, владельцев и работников, но и для всего рынка.

Для кинопроизводителя коммерческий успех фильма определяется средствами, которые он собирает на большом экране. При дальнейшем уменьшении показов, что и происходит сегодня, сборы тоже автоматически уменьшатся.

Эксперт акцентирует на том, что восстановление киноиндустрии — это очень долгий процесс. Открытие одного кинотеатра — это миллионы долларов. При уменьшении рынка автоматически будут снижаться и сборы дистрибьютора. Это значит, что даже тогда, когда количество посещений будет возвращаться к прежним показателям, рынок все равно будет меньше.

Работа кинопрокатного бизнеса в Украине во время локдауна и карантина

С начала пандемии абсолютно все украинские кинотеатры ежемесячно несут существенные убытки. Для удержания бизнеса кинотеатры вынуждены функционировать за счет кредиторов и партнеров.

— Кинотеатры вынуждены договариваться с партнерами, чтобы они поддерживали работу кинотеатров в долг. Они накапливают долги, не понимая, когда смогут выплатить их, — объясняет Роман Романчук.

Единственным путем для решения этой проблемы может стать поддержка государства. Положительно повлиять на киноиндустрию может предоставление льготного кредитования в коммерческих банках или отсрочка выплаты налогов.

Как будут работать учреждения культуры во время январского локдауна

На период с 8 по 24 января будут действовать ограничения красной зоны, то есть заведениям культуры будет запрещено принимать посетителей и проводить культурно-массовые мероприятия.

После 24 января и до конца зимы в рамках ограничений оранжевой зоны кинотеатрам позволят работать при заполненности на 50%.