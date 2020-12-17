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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Єлизавета Ловцова |

О сериале Козаки на большом экране и киноиндустрию в пандемию — интервью с директором Multiplex

26 ноября на большие экраны вышел приключенческий сериал телеканала ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія. Для украинских кинотеатров это стало первым опытом показа телесериала. Лента привлекла внимание зрителя казацкими приключениями, юмором и удивительной историей любви.

С начала пандемии киноиндустрия несет большие убытки. Карантинные ограничения поставили на паузу развитие кинопроизводства. С открытием кинотеатров украинский зритель несколько изменил свои предпочтения.

В это время кинотеатр Multiplex решил поэкспериментировать с форматом и выпустить на большой экран сериал. Зритель очень заинтересовался и тепло принял изменения. Козаки. Абсолютно брехлива історія стал хорошей альтернативой фильмам, которых в 2020 году выпускали гораздо меньше, чем раньше.

Факты ICTV пообщались с генеральным директором сети кинотеатров Multiplex Романом Романчуком и узнали, как прошел запуск сериала в кинотеатрах и как мировая пандемия повлияла на киноиндустрию.

кадри з серіалу Козаки

После запуска кинотеатры отмечают положительную динамику просмотра сериала. Люди систематически приходят за продолжением.

— Проследив за динамикой при запуске сериала, могу сказать, что он держался в топ-10, рядом с фильмами, которые выходили в то же самое время, — отмечает Роман Романчук.

Роман Романюк

Успех сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія

Эксперт делает акцент на том, что для украинского зрителя популярными стали комедии, мелодрамы и приключенческие фильмы. Он считает, что украинцам нужны кинокартины с легким сюжетом, потому что во время просмотра фильмов люди хотят отдохнуть от будничных проблем.

Сейчас у них прослеживается интерес к украинским кинолентам с качественным юмором.

Директор Multiplex считает, что именно на эти запросы аудитории отвечает сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Это качественная украинская комедия, которая привлекает внимание зрителей.

— Сериал Козаки — положительный, качественный и проукраинский, — подводит итоги Роман Романчук.

казаки кадри з серіалу

 Готовность украинцев ходить на отечественное кино

Эксперт утверждает, что доход от кинолент украинского производства составляет 10-15% от общих сборов кинотеатров. Он считает, что это положительная динамика, которая может расти при дальнейшем развитии наших лент.

По мнению Романчука, украинский контент еще не раскрыл свой потенциал, а нашего продукта, который удовлетворял бы запросы зрителей, пока что не так много.

— Отечественное кино начало набирать обороты с 2015 года и теперь более или менее системно выходит в кинотеатрах. Это слишком короткий период для становления национального контента.

Однако директор Multiplex считает, что при дальнейшем развитии качества и количества украинского контента спрос на него будет повышаться.

Уникальность сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія 

Роман Романчук находит сериал интересным украинским продуктом, в котором актеры позитивно и легко доносят до зрителя важные вещи, над которыми стоит задуматься, именно поэтому сериал стал популярным.

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 Развитие качества украинского кинематографа 

По мнению эксперта, украинское кино развивается, но если сравнивать с другими европейскими странами, то есть над чем работать. Это и игра актеров, и сюжетные линии, и идеи.

Разница прослеживается в количестве посещений украинских лент в кинотеатрах.

— К сожалению, довольно часто украинские фильмы проигрывают по просмотрам независимым зарубежным картинам. По цифрам — разница в пять раз. А зритель является объективным фактором, — объясняет эксперт.

Популярные жанры для украинцев для просмотра фильмов на больших экранах

Директор Multiplex акцентирует на том, что в декабре и январе есть запрос на праздничные, веселые и семейные фильмы. А в феврале и марте популярность приобретают романтические киноленты.

По поводу украинского продукта, это может быть историческое кино, но с учетом потребностей зрителей. С точки зрения игры — это легкие комедии.

Драматические фильмы менее популярны, потому что люди хотят отдохнуть от своих проблем и просто посмеяться во время просмотра фильма.

 Изменения в кинопроизводстве из-за мирового кризиса в Украине

С началом пандемии киноиндустрия несет большие убытки. Большинство киностудий задерживают премьеры кинолент после внедрения карантина. По мнению эксперта, все киностудии заинтересованы в коммерческом результате, а во время локдауна, например, он будет предсказуем.

— Вполне очевидно, что производители ожидают массового открытия кинотеатров.

казаки кадр з серіалу

Он обращает внимание на то, что кинопроизводители существуют за счет прибыли от показа фильмов в кинотеатрах. В 2020 году они потерпели экономические потери, что может стать существенной проблемой для производства кинопродуктов в будущем.

— Восстановление киноиндустрии требует много времени и денег, — отмечает генеральный директор Multiplex.

Кризисный период для экономики Украины во время пандемии

По мнению эксперта, большой экономический ущерб принесло закрытие кинотеатров. Каждый месяц закрывается 10-15 заведений. Это, как правило, маленькие бизнесы и одиночные кинотеатры.

— Негативные последствия от этого не только для самих бизнесов, владельцев и работников, но и для всего рынка.

Для кинопроизводителя коммерческий успех фильма определяется средствами, которые он собирает на большом экране. При дальнейшем уменьшении показов, что и происходит сегодня, сборы тоже автоматически уменьшатся.

кадри з серіалу Козаки

Эксперт акцентирует на том, что восстановление киноиндустрии — это очень долгий процесс. Открытие одного кинотеатра — это миллионы долларов. При уменьшении рынка автоматически будут снижаться и сборы дистрибьютора. Это значит, что даже тогда, когда количество посещений будет возвращаться к прежним показателям, рынок все равно будет меньше.

Работа кинопрокатного бизнеса в Украине во время локдауна и карантина

С начала пандемии абсолютно все украинские кинотеатры ежемесячно несут существенные убытки. Для удержания бизнеса кинотеатры вынуждены функционировать за счет кредиторов и партнеров.

— Кинотеатры вынуждены договариваться с партнерами, чтобы они поддерживали работу кинотеатров в долг. Они накапливают долги, не понимая, когда смогут выплатить их, — объясняет Роман Романчук.

Единственным путем для решения этой проблемы может стать поддержка государства. Положительно повлиять на киноиндустрию может предоставление льготного кредитования в коммерческих банках или отсрочка выплаты налогов.

Как будут работать учреждения культуры во время январского локдауна

На период с 8 по 24 января будут действовать ограничения красной зоны, то есть заведениям культуры будет запрещено принимать посетителей и проводить культурно-массовые мероприятия.

После 24 января и до конца зимы в рамках ограничений оранжевой зоны кинотеатрам позволят работать при заполненности на 50%.

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