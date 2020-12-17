Известная украинская группа Океан Эльзы выпустила новую песню под названием Тримай. Клип к синглу они опубликовали на своем YouTube-канале.

Лидер группы Святослав Вакарчук написал музыку и слова еще до карантина, однако официальная премьера состоялась только сейчас.

По словам солиста группы, Тримай — это классические Океан Эльзы.

— Фактически — это крик души, одетый в лучший музыкальный “океановский” наряд, — сказал музыкант.

Режиссером клипа стал Андрей Кириллов. В видео изображена чувственная и романтичная история любви. Особый колорит придают кадры вечернего города и восхода солнца в пустом поле.

Клип заканчивается тем, что парень держит старое фото, на котором изображен новый дом. Однако сейчас на том месте остались лишь руины.

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