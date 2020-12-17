Известная украинская группа Океан Эльзы выпустила новую песню под названием Тримай. Клип к синглу они опубликовали на своем YouTube-канале.
Лидер группы Святослав Вакарчук написал музыку и слова еще до карантина, однако официальная премьера состоялась только сейчас.
По словам солиста группы, Тримай — это классические Океан Эльзы.
— Фактически — это крик души, одетый в лучший музыкальный “океановский” наряд, — сказал музыкант.
Режиссером клипа стал Андрей Кириллов. В видео изображена чувственная и романтичная история любви. Особый колорит придают кадры вечернего города и восхода солнца в пустом поле.
Клип заканчивается тем, что парень держит старое фото, на котором изображен новый дом. Однако сейчас на том месте остались лишь руины.
Вакарчук представил клип на песню Знову
Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук выпустил клип на песню Знову.
Артист стал автором и солистом проекта под названием Оранжерея.
Символично, что клип был снят в оранжерее киевского национального комплекса ВДНХ. Режиссером клипа Знову стал Александр Коршак: клавишник ОЭ Милош Елич и бас-гитарист ОЭ Денис Дудко играют на акустических гитарах.
Фото: ОЕ