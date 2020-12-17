Гарри Поттер: актеры фильма тогда и сейчас

Фильмы о Гарри Поттере радовали зрителей по всему миру с 2001-го до 2011 года. С момента выхода последнего последней части кинокартины о мальчике, который выжил, актеры Гарри Поттера значений улучшились в профессиональном амплуа.
Невзирая на то, что фанаты до сих пор скучают по миру магии и колдовства, для франшизы Гарри Поттер актеры подарили частицу самих себя.
Целое поколение взрослело вместе со звездными детьми. Трудно поверить, что Даниэлю Рэдклиффу, который сыграл Гарри Поттера, уже исполнилось 31, а Руперт Грин, которого мы помним как Рона Уизли, стал отцом.
Выпускники Хогвартса повзрослели и продолжили свою актерскую деятельность, кто-то поставил ее на паузу, а кто-то решил начать заниматься музыкой.
Факты ICTV узнали, как после завершения франшизы сложилась судьба актеров, которые стали символом детства миллионов людей во всем мире.
Дэниэл Рэдклифф — Гарри Поттер
После завершения работы над Гарри Поттером британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в одноименных фильмах, сделал творческую паузу.
Из-за большой популярности, которую он получил еще в подростковом возрасте, актер столкнулся с алкогольной зависимостью.
После курса реабилитации Дэниел уже несколько лет не употребляет алкоголь.
В дальнейшем он долго пытался избавиться от образа юного волшебника и попробовать себя в новых ролях. Актер не хотел запомниться зрителю исключительно по роли в фильме Гарри Поттер, поэтому в дальнейшем появлялся и в театре, и на большом экране в совершенно разных амплуа.
Уже через год после окончания франшизы юноша сыграет юриста Артура Киппса в фильме ужасов режиссера Джеймса Уоткинса Женщина в черном.
В 2013 году он получил главную роль студента-гомосексуалиста в фильме Убей своих любимых, роль врача Владимира Бомгарда в сериале Записки юного врача и влюбленного юношу в романтической комедии Дружба и никакого секса.
Впоследствии он сыграл роль парня, который превращается в дьявола, чтобы отомстить за смерть своей возлюбленной в фильме Рога. В 2016 году Рэдклифф сыграл труп в фильме Человек-швейцарский нож, агента ФБР, работающего под прикрытием в банде неонацистов, в фильме Абсолютная власть и эксцентричного миллиардера в фильме Иллюзия обмана 2.
В 2017 году звезда получила роль путешественника-выживальщика Йосси Гинсберга в фильме Джунгли.
В 2019 году Рэдклифф получает главную роль в сериале Чудотворцы, а на большие экраны выйдет фильм Стволы Акимбо.
В 2020 году на экраны вышла картина Побег из Притории, где актер сыграл активиста Тима Дженкинса, обвиненного в участии в политической кампании и в распространении агитационных брошюр, а также фантастический боевик Безумный Майлз, где актеру досталась роль разработчика видеоигр по имени Майлз.
Также Рэдклифф попробовал себя на Бродвейской сцене, работая над мюзиклом Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая, и пьесой Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
Эмма Уотсон — Гермиона
После Гарри Поттера молодая актриса продолжила свою творческую деятельность.
Уже через год после завершения франшизы девушка сыграет подругу главного героя Сэма в драме Хорошо быть тихоней. Для нее это будет первая серьезная роль после Гермионы.
В 2013 году на экраны выйдет криминальная драма Софии Копполы Элитное сообщество, где Эмма сыграет девушку-подростка, которая обворовывает квартиры звезд Голливуда. В этом же году актриса получит роль в библейской драме Даррена Аронофски, где сыграет беженку Илу, приемную дочь Ноя, ветхозаветного пророка, построившего ковчег для спасения человечества.
В 2014 году на экраны вышел технотриллер Сфера, где Эмма сыграла выпускницу колледжа Мэй Холланд.
2017 год стал знаковым для актрисы. В прокат вышел римейк полнометражного мультфильма кинокомпании Walt Disney Красавица и Чудовище, где Эмма сыграла главную роль и перевоплотилась в мечтательной Белль.
В 2019 году актриса получила главную роль в очередной экранизации романа Луизы Мэй Олкотт Маленькие женщины, где сыграла романтическую старшую сестру Мэг Марч.
Актрисе также удалось найти время на обучение и получить степень бакалавра по английской литературе.
Также Эмма активно выступает за достижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин, а в 2014 году ее назначили послом доброй воли женщин ООН.
Руперт Гринт — Рон Уизли
Сразу после съемок в Гарри Поттере Руперт получил роль в антивоенном фильме Петера Неса В белом плену, где сыграл британского военного Роберта Смита.
В 2015 году на экраны вышел французский комедийный фильм Антуана Бардо-Жако Лунная афера, где актер сыграл незадачливого музыкального продюсера Джонни Торпа.
В 2019 году он получил роль в телевизионном хоррор-сериале Дом с прислугой.
Сейчас Гринт отошел от актерской деятельности. Он работает на радио и общественном телевидении ВВС и занимается озвучиванием мультфильмов и документальных лент.
В 2020 году у актера и его девушки Джорджии Грум родилась дочь Венздей. По этому случаю он создал свой первый Instagram-аккаунт и признался, что просто хотел показать миру свою дочь.Читайте: Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт показал дочь в Instagram Warner Bros Games выпустит игру по вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера
Том Фелтон — Драко Малфой
Тому Фелтону удалось сделать невероятное: сыграть отрицательного персонажа Драко Малфоя и одновременно влюбить в себя миллионы зрителей.
После окончания Гарри Поттера актер решил попробовать себя в музыке.
Еще перед выпуском дисков актер завел канал на YouTube, где начал размещать отснятые ролики с исполнением своих песен под гитару. Но широкой популярности они не снискали.
В 2017 году Том Фелтон появился в третьем сезоне популярного сериала Флеш, где сыграл криминалиста полиции Централ-Сити Джулиана Дорна.
В 2018 году актер получил роль в драматическом фильме Офелия, где сыграл родственника главной героини.
В 2020 году на стриминговой платформе Netflix вышел новый фэнтези-фильм A Babysitter’s Guide to Monster Hunting, где актер сыграл главного вора Бугимена, который в ночь на Хэллоуин похитил ребенка.
Кроме того, Фелтон активно занимается благотворительностью. Он сотрудничает с благотворительными фондами еще с тех пор, как пожертвовал в пользу детей часть гонорара, полученного за роль Драко.
Сейчас актер плодотворно занимается музыкой и часто проводит прямые трансляции в своем Instagram.
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Мэгги Смит — Минерва МакГонагалл
В отличие от звездной четверки, Мэгги до появления на экране в роли профессора Минервы МакГонагалл имела за плечами бесконечный список ролей на сцене, кино и телевидении.
Актриса уже была такой выдающейся фигурой на британской культурно-художественной сцене, что в 1990 году королева Елизавета II сделала ее Дамой.
После окончания Гарри Поттера актриса продолжала сниматься в сериале Аббатство Даунтаун, где сыграла графиню Вайолет, потерявшую мужа.
За эту роль актриса получила награду Золотой глобус и две награды Emmy.
В 85-летнем возрасте Мэгги Смит продолжает свою актерскую деятельность.
Harry Potter At Home
Писательница Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter At Home, чтобы рассказать о мире Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине.
Первую главу первой книги прочитал Дэниел Рэдклифф, актер, сыгравший мальчика-мага во всех частях экранизаций книг.
Также в проекте приняли участие писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким.