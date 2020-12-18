Участница 10 сезона шоу Холостяк Дана Оханская высказалась о предстоящем финале шоу Холостячка и назвала своего фаворита среди участников.
На своей странице в Instagram она поделилась мыслями о финале реалити-шоу Холостячка и отметила, что с нетерпением ждет финальный выпуск проекта.
Девушка считает, что в шоу не будет победителей и побежденных, точно так же, как же и не было в проекте, в котором она принимала участие.
— Не выбирают за что-то конкретное: ни за силу, ни за умственные способности, ни за внешность.
Здесь нет лучших и худших, — поделилась финалистка Холостяка.
Дана Оханская отметила, что выбор на проекте участники делают так же, как и все в жизни.
— Ты встречаешь человека, постепенно узнаешь его, и впоследствии чувствуешь, что кто-то тебе очень близок по духу, — комментирует финал девушка.
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По мнению Даны выбор Холостячки Ксении Мишиной может оказаться непредсказуемым.
— Если это выбор женщины — это в большинстве случаев это что-то очень непредсказуемое, если она слушается сердца. Наше рацио часто очень крепко спит, — комментирует девушка.
Также Дана назвала своего фаворита на шоу Холостячка. Им оказался Алексей Тригубенко.
Несмотря на это, девушка заметила, что в этом проекте Холостячка не она, поэтому девушка с нетерпением ждет финала и решения Ксении Мишиной.
Холостячка рассказала о волнении перед финалом проекта
Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась впечатлениями после завершения проекта Холостячка на телеканале СТБ.
В частности, девушка поделилась, что закончится только телевизионная часть и для нее это станет началом чего-то большего.