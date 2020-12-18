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Євгенія Шапоренко |

Юмор как стиль жизни: биография победителя Холостячки Александра Эллерта

Юморист и ведущий Александр Эллерт одержал победу в реалити-шоу Холостячка на СТБ. Главным призом для него конечно же стало сердце главной героини Ксении Мишиной — актрисы театра и кино, звезды сериала Крепостная.

Биография Александра Эллерта

Александр родился в России, в Иркутской области, 18 ноября 1986 года. Еще когда Саша был ребенком, его семья перебралась в шахтерский городок Харцызск Донецкой области. Известно, что он учился в Харцызской школе №5. К слову, именно в этом учебном заведении учителем начальных классов по сей день работает его мама. С отцом Саша не поддерживал отношения, а его воспитанием занималась мама.

Юмористический талант и способности к публичным выступлениям Александр начал проявлять еще подростком.

Высшее образование Эллерт получал в Донецком национальном университете.

Будучи студентом, он встретил свою первую жену, в браке с которой родилась его дочь Эля. Однако пара разошлась спустя два года. С дочерью Александр поддерживает хорошие отношения и проводит много времени.

Александр Эллерт — биография победителя шоу Холостячка

Известно, что юморист женился и во второй раз, но, как он потом рассказывал, второй его брак распался из-за разногласий. Оказалось, что дружеские отношения паре подходили больше, чем супружеские.

В 2014 году, когда на Донбассе началась война, Эллерт ненадолго обосновался в Харькове, но потом переехал в Киев.

Читайте: Об отношениях с Мишиной и сексе на первом свидании — интервью Эллерта

На жизнь он зарабатывал как шоумен и ведущий мероприятий, хотя и робота сценариста ему была близка.

Впервые широкой публике Александр Эллерт заявил о себе на шоу Рассмеши комика. В 2014 году он сорвал куш в 100 тыс. грн вместе со своим товарищем. Во второй раз он попал на передачу в 2015 году. После этого Александра пригласили на работу в студию Квартал 95 в качестве автора.

Александр Эллерт

В 2016 году Александр с командой Километр кимоно участвовал во втором сезоне Лиги смеха. Но на четвертый сезон шоу он пришел с командой Луганская сборная.

Эллерт и Мишина на шоу Холостячка

Александр летом 2020 года сообщил в Instagram, что подал заявку на участие в шоу Холостячка, где главной героиней стала актриса Ксения Мишина. Он сразу заявил о серьезных намерениях относительно Ксении.

К слову, на шоу он пришел бороться за сердце холостячки со своим другом юмористом, радиоведущим Андреем Рыбаком.

На первой встрече Александр подарил Мишиной украшение, которое сделал своими руками.

Александр Эллерт — биография победителя шоу Холостячка

Юмориста поклонники шоу сразу же назвали главным претендентом на финал.

Кроме того, в тот день, когда Ксения знакомила участников со своим сыном Платоном, Александр сразу нашел ключ к сердцу ребенка.

Отношения пары на шоу были переполнены экстримом. Более того, свой первый поцелуй на проекте Ксения подарила именно Александру во время их свидания в Олешковских песках на Херсонщине.

Финал реалити-шоу Холостячка

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор. 

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом.

Однако победителем шоу Холостячка стал Александр Эллерт. 

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