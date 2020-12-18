Александр Эллерт — биография победителя шоу Холостячка

Юморист и ведущий Александр Эллерт одержал победу в реалити-шоу Холостячка на СТБ. Главным призом для него конечно же стало сердце главной героини Ксении Мишиной — актрисы театра и кино, звезды сериала Крепостная.

Биография Александра Эллерта

Александр родился в России, в Иркутской области, 18 ноября 1986 года. Еще когда Саша был ребенком, его семья перебралась в шахтерский городок Харцызск Донецкой области. Известно, что он учился в Харцызской школе №5. К слову, именно в этом учебном заведении учителем начальных классов по сей день работает его мама. С отцом Саша не поддерживал отношения, а его воспитанием занималась мама.

Юмористический талант и способности к публичным выступлениям Александр начал проявлять еще подростком.

Высшее образование Эллерт получал в Донецком национальном университете.

Будучи студентом, он встретил свою первую жену, в браке с которой родилась его дочь Эля. Однако пара разошлась спустя два года. С дочерью Александр поддерживает хорошие отношения и проводит много времени.

Известно, что юморист женился и во второй раз, но, как он потом рассказывал, второй его брак распался из-за разногласий. Оказалось, что дружеские отношения паре подходили больше, чем супружеские.

В 2014 году, когда на Донбассе началась война, Эллерт ненадолго обосновался в Харькове, но потом переехал в Киев.

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На жизнь он зарабатывал как шоумен и ведущий мероприятий, хотя и робота сценариста ему была близка.

Впервые широкой публике Александр Эллерт заявил о себе на шоу Рассмеши комика. В 2014 году он сорвал куш в 100 тыс. грн вместе со своим товарищем. Во второй раз он попал на передачу в 2015 году. После этого Александра пригласили на работу в студию Квартал 95 в качестве автора.

В 2016 году Александр с командой Километр кимоно участвовал во втором сезоне Лиги смеха. Но на четвертый сезон шоу он пришел с командой Луганская сборная.

Эллерт и Мишина на шоу Холостячка

Александр летом 2020 года сообщил в Instagram, что подал заявку на участие в шоу Холостячка, где главной героиней стала актриса Ксения Мишина. Он сразу заявил о серьезных намерениях относительно Ксении.

К слову, на шоу он пришел бороться за сердце холостячки со своим другом юмористом, радиоведущим Андреем Рыбаком.

На первой встрече Александр подарил Мишиной украшение, которое сделал своими руками.

Юмориста поклонники шоу сразу же назвали главным претендентом на финал.

Кроме того, в тот день, когда Ксения знакомила участников со своим сыном Платоном, Александр сразу нашел ключ к сердцу ребенка.

Отношения пары на шоу были переполнены экстримом. Более того, свой первый поцелуй на проекте Ксения подарила именно Александру во время их свидания в Олешковских песках на Херсонщине.

Финал реалити-шоу Холостячка

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор.

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом.

Однако победителем шоу Холостячка стал Александр Эллерт.