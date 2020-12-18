В седьмом выпуске девятого сезона шоу Хата на тата популярный папа блогер пытался стать примерным мужем.

15 лет серой обыденности обычного прилуцкого менеджера по продажам окон кардинально изменил карантин: 36-летний отец четырех детей, оставшись без работы, открыл в себе талант блогера и величает себя звездой соцсетей.

Жена устала от эйфории мужа , потому что полгода он с утра до ночи только снимает и ни в чем ей не помогает. Мало того что величие звезды самого Русланиуса каждый день растет, то еще и старшие дети за отцом тянутся и уже фантазируют о беззаботном будущем блоггеров, игнорируя обучение и просьбы матери о помощи.

Поэтому, приструнить звездного отца взялся проект Хата на тата и заставил работать, а не видео в Тик ток снимать. Прожив всего день по графику жены, блоггер Русланиус со своего виртуального мира попал в реальную жизнь многодетного отца Руслана. И понял, какой истощенной от работы и одинокой из-за отсутствия помощи и внимания, была его жена в такой большой семье.

И тяжелым испытанием для звездного папы станут обязательные задания. Ведь теперь придется взяться за четверых детей, которые целыми днями только “сидят в телефоне”.

Удалось ли Руслану спуститься с неба на землю, смотрите в выпуске Хата на тата:

Когда будет следующий выпуск

Уже в эту субботу, 19 декабря, в 17.00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Это будет продолжение истории героя Руслана Ковтуна ― блогера из Прилук.