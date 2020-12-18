Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась впечатлениями после завершения проекта Холостячка на телеканале СТБ.

В частности, девушка поделилась, что закончится только телевизионная часть и для нее это станет началом чего-то большего.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Ксения Мишина сообщила, что не боится неизвестности, ведь это и есть уникальность.

— Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие — решать только мне, — написала в посте актриса.

Главная героиня шоу Холостячка поделилась, что совсем скоро будет финал проекта, в котором она сделает выбор перед всей страной.

— Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того, кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой, — делится актриса Ксения Мишина.

Уже совсем скоро Украина узнает, в пользу какого мужчины сделает свой выбор Ксения: Алексея или Александра. В восьмом выпуске реалити Холостячка Ксения Мишина познакомилась с родителями мужчин, которые борются за ее сердце.

Читайте: Юмор, стабильность и интересы: чем участники Холостячки покоряли сердце Мишиной

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Чем закончился 8 выпуск Холостячки

Алексей Тригубенко перед тем, как познакомить главную героиню шоу со своими родителями, устроил для них с Мишиной романтический ужин в ресторане.

Свидание Александра Эллерта и Холостячки началось по-детски, но закончилось по-взрослому. Саша решил познакомить Мишину не со своей мамой, а с дочерью Элей.

Фото: Ксения Мишина