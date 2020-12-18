На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор.

В девятом выпуске шоу Холостячка решилась главная интрига, кто победил в проекте и получил возможность построить отношения с Мишиной.

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом. Мужчин даже сравнивать тяжело, так они абсолютно разные. Также у них было и разное развитие отношений с Мишиной.

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Победителем реалити-шоу стал юморист и ведущий Александр Эллерт.

Во время финальной церемонии участники имели возможность в последний раз сказать Ксении о своих чувства, признаться в любви и сделать последний шаг — стать на колено и вручить кольцо.

Однако Алексей Тригубенко получил отказ от Ксении.

Избранником Мишиной стал Александр Эллерт. Именно его кольцо оказалась на руке Ксении.