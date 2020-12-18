PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Ксения Мишина сделала свой выбор: кто победил в финале Холостячки

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор. 

В девятом выпуске шоу Холостячка решилась главная интрига, кто победил в проекте и получил возможность построить отношения с Мишиной. 

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом. Мужчин даже сравнивать тяжело, так они абсолютно разные. Также у них было и разное развитие отношений с Мишиной. 

Читайте: Об отношениях с Мишиной и сексе на первом свидании — интервью Эллерта

Победителем реалити-шоу стал юморист и ведущий Александр Эллерт. 

Во время финальной церемонии участники имели возможность в последний раз сказать Ксении о своих чувства, признаться в любви и сделать последний шаг — стать на колено и вручить кольцо.

Однако Алексей Тригубенко получил отказ от Ксении.

Избранником Мишиной стал Александр Эллерт. Именно его кольцо оказалась на руке Ксении.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка