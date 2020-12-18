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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Юлія Захарченко |

moLOko: Светлана Лобода презентовала новый клип

Известная певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выпустила новый клип на песню moLOko. Сам сингл рассказывает о девушке, которая чувствует себя одинокой в огромном мире.

— Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно, главное не утратить в глазах огонь, — поет артистка в своей новой песне.

Режиссером видео стал легендарный клипмейкер Алан Бадоев, работы которого чуть ли не мгновенно становятся хитами.

В клипе Светлана предстала перед зрителями в белом платье среди юных девушек.

Они танцуют вокруг нее, широко улыбаясь и кайфуя от жизни, а героиня певицы грустит.

Сама Лобода выглядит очень гармонично и красиво — она смотрит на зрителя, словно заглядывает прямо в душу. Видео выглядит очень магическим и в какой-то мере завораживающим.

Светлана Лобода выпустила клип на песню Boom Boom

Ранее певица Светлана Лобода презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH. Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.

В съемках приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская. Видеоработа начинается с цитаты одной из главных идеологов феминизма Симоны де Бовуар.

Фото: Светлана Лобода

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