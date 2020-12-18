Известная певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выпустила новый клип на песню moLOko. Сам сингл рассказывает о девушке, которая чувствует себя одинокой в огромном мире.
— Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно, главное не утратить в глазах огонь, — поет артистка в своей новой песне.
Режиссером видео стал легендарный клипмейкер Алан Бадоев, работы которого чуть ли не мгновенно становятся хитами.
В клипе Светлана предстала перед зрителями в белом платье среди юных девушек.
Они танцуют вокруг нее, широко улыбаясь и кайфуя от жизни, а героиня певицы грустит.
Сама Лобода выглядит очень гармонично и красиво — она смотрит на зрителя, словно заглядывает прямо в душу. Видео выглядит очень магическим и в какой-то мере завораживающим.
Светлана Лобода выпустила клип на песню Boom Boom
Ранее певица Светлана Лобода презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH. Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.
В съемках приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская. Видеоработа начинается с цитаты одной из главных идеологов феминизма Симоны де Бовуар.
Фото: Светлана Лобода