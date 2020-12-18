Холостячка 2020: интервью с Александром Эллертом — ЭКСКЛЮЗИВ

Каждую пятницу в романтическом реалити Холостячка зрители наблюдают за тем, как развиваются отношения между первой украинской Холостячкой, актрисой и звездой сериала Крепостная Ксенией Мишиной и участниками проекта, одним из которых является юморист, автор студии Квартал 95 Александр Эллерт.

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В интервью Фактам ICTV Александр Эллерт рассказал о том, какие качества в девушке для него важны, а также о том, с кем из участников он поддерживает отношения.

В какие моменты жизни юмор может мешать?

— Мешать? А разве он может где-то мешать?

Например, на похоронах?

— Ну если хоронят юмориста, то ему было бы приятно, чтобы рассказывали истории, которые с ним связаны. Видел такое в каком-то фильме. Сладкий ноябрь, кажется. Когда на похоронах вспоминают курьезы из жизни человека, это ведь здорово.

Хорошее чувство юмора у девушки. Насколько это важный для вас фактор?

— Я думаю, что хорошее чувство юмора — показатель интеллекта, умственного развития. Поэтому это обязательное условие для любой девушки.

Какие шутки девушки вам не понравятся? Какие находятся за гранью дозволенного?

— Это все индивидуально. Зависит от того, в каких отношениях мы находимся.

Что о вашем решении строить любовь на проекте говорили окружающие?

— Все положительно. В какой-то момент я подумал, что мое окружение проплачено СТБ (смеется), так как все хорошо отнеслись. Говорили: Круто, давай, все получится.

Как ваша дочь к этому отнеслась?

— Я сам рассказал ей об этом. Показал Ксю (Ксению Мишину. — Ред.). Рассказал, что это за проект. Ей Ксю по фотографии понравилась. Довольная была. Говорила: Это тебя по телевизору будут показывать. Наверное, дети это воспринимают иначе (улыбается).

Секс на первом свидании. Приемлемо ли такое поведение для вас?

— Могу ответить, что нет (смеется). Опыт был, но я больше не приемлю это.

С кем и почему остались после проекта друзьями?

— С Женей Ковтуненко и Лешей Тригубенко. Ну, как друзьями, скорее это товарищеские отношения, общение. Перейдет ли оно в дружбу, посмотрим. Приятные пацаны.

Как бы вы отреагировали, если бы ваша возлюбленная зарабатывала больше?

— Во-первых, это был бы стимул для меня. Стремиться зарабатывать, как она, или больше. Во-вторую очередь, это мыслительный процесс: ты начинаешь думать, что же тебе нужно сделать, чтобы выйти на тот же уровень.

Готовить, убирать и хранить очаг должна женщина? Или вы за равноправие в быту?

— За равноправие. И в современном мире это, скорее, кто и что успевает. Может, у каждого будет своя зона ответственности. Кто-то справляется с готовкой, кто-то – с уборкой. И это все может меняться хоть каждый день.

Какие качества в девушке для вас особенно важны?

— Понимание. Чтобы девушка могла выслушать. Еще забота и внимательность. Трепетное отношение друг к другу.

С чем в отношениях вы не сможете смириться?

— Я ревнивый очень, поэтому не смогу мириться с флиртом за гранью доступного.

У каждого человека разные градации флирта. Нет, он не под запретом. Можно флиртовать. Если женщина, с которой ты находишься рядом, производит впечатление на окружающих, и ей оказывают какие-то знаки внимания, то она же не должна реагировать: Нет! Я не одна, вон стоит мой мужчина. Для меня наоборот будет приятно, что я нахожусь рядом с такой женщиной, которая нравится многим.

Были ли в вашей жизни драки? Как относитесь к такому виду выяснения отношений между мужчинами?

— Драки, конечно, были в моей жизни. И много раз. Нос у меня сломан, пальцы выбиты. Все как должно быть, наверное, у мужчины. Знакомые ребята на работе говорили: По-любому на проекте Эллерт через неделю с кем-то подерется. Но нет. Пока я держу себя в руках. Там уже были личности, которые взяли на себя корону махача.

Можете ли объяснить, почему Ксения так запала вам в душу?

— Мне кажется, мы виделись с ней неоднократно в прошлых жизнях, когда были другими личностями или муравьями, или овечками, кем угодно (улыбается). Поэтому и запала. Достойный ответ?

Какие были приключения с участниками в доме, когда вы не находились под прицелом камер?

— День рождения Рыбака был мощным. Разрыв и полный хлам в доме. Рыбак поздно после свидания приехал и пошел спать, но тусовка получилась прикольная. Караоке, проектор огромный, полотно… Смотрели выступления молодого Рыбака на YouTube, а молодой Рыбак – это такое себе зрелище. Илюша, когда все подустали и пошли на улицу, одиноко танцевал своей статной фигурой в полотенце в доме. Крутая днюха.

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