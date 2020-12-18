Как развивались отношения Эллерта и Мишиной на шоу Холостячка на СТБ

В финале шоу Холостячка на телеканале СТБ главная героиня Ксения Мишина выбрала юмориста и ведущего Александра Эллерт. Именно с ним она надеется построить прочные отношения в будущем.

О том, как у Александра и Ксении развивались отношения в рамках проекта — читайте на Фактах ICTV.

Во время первой встречи на шоу Эллерт вручил Ксении украшение, которое сделал собственными руками. Однако на вечере знакомств Александр успел попасть в немилость к Мишиной. Когда холостячка за барной стойкой общалась с другим участником, то Эллерт со своим товарищем Андреем Рыбаком подошел туда, чтобы выпить чего-нибудь крепкого и параллельно помешать новому знакомству Ксении. Однако это не помешало Эллерту получить бутоньерку.

В третьем выпуске шоу Холостячка зрителям показали, как Александр Эллерт отчаянно пытался разучить танго с другом Ксении Мишиной Евгением Котом. Именно танцем Александр покорял на свидании Ксению. В время этой встречи он рассказал о своих двух предыдущих браках, а также об отношениях со своей дочерью Элей.

Сложным испытанием для Ксении и участников реалити-шоу стала жизнь на острове в диких условиях. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызвали у других ревность и негодование.

Читайте: Об отношениях с Мишиной и сексе на первом свидании — интервью Эллерта

На острове было несколько конкурсов, в частности кулинарный. Победу в нем одержал Андрей Шатырко, однако пойти на свидание с Ксенией ему так и не удалось.

Свидание с актрисой перехватил Александр Эллерт, который решил воспользоваться своим бонусом после победы на конкурсе талантов.

Александр устроил романтическое свидание в Олешковской пустыне на Херсонщине. Сначала пара отправилась на экстремальное ралли на квадроциклах. Затем Ксения и Александр провели ночь в одной палатке. Именно тогда и произошел первый поцелуй на проекте. Однако на утро пара решила не признаваться в этом другим участникам.

На групповое свидание на скалу Тустань отправились Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Евгений Ковтуненко.

Участники и холостячка поговорили с мольфаром, который рассказал, что у Саши и Андрея уже были отношения с одной девушкой.

В результате оказалось, что это была Оля — участница проекта Холостяк-10. Александр несколько раз ходил с ней на свидания, а Андрей — был в отношениях.

Перед тем, как пригласить Мишину в свою квартиру, Эллерт устроил актрисе свидание на вездеходе. Когда пара остановилась посреди реки, то Александр признался Ксении в любви.

После чего они отправились в квартиру Эллерта. В будущем Саша мечтает о доме с зоной барбекю, двумя парковочными местами и большую семью в нем. Однако пока в его холостяцкой берлоге только пустой холодильник, приставка и телевизор.

Эллерт рассказал, что часто собирается с друзьями, чтобы повеселиться.

— У нас было классное свидание с Сашей. И если его уклад жизни отличаться от моим, мы просто разойдемся, — подытожила Ксения.

Перед финалом Александр решил познакомить с Ксенией и ее сыном Платоном свою 13-летнюю дочь Элю.

Вместе они изготавливали шоколадные конфеты. Эля и Платон довольно быстро нашли общий язык. Однако все внимание Александра и Ксении было направлено на детей. Затем они таки нашли возможность побыть наедине. Саша предложил главной героини посетить тату-салон.

Однако идея набить тату Ксении не понравилась.

— С родителями он меня не познакомил, а татуировка набить готов? — отметила Мишина.

Финал реалити-шоу Холостячка

На телеканале СТБ 18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка, в котором актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина сделала свой главный выбор.

Ксения выбирала в финале между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом и сценаристом Александром Эллертом.

Однако победителем шоу Холостячка стал Александр Эллерт.