Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина заболела коронавирусом. Артистка сообщила, что плохо себя чувствует.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

— Так выглядит победа в конкурсе на подарок ко Дню святого Николая и Новому году, — поделилась Мария Ефросинина.

Телеведущая отметила, что находится под контролем докторов и честно выполняет все рекомендации.

— Пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для ПЦР, — написала в посте знаменитость.

Артистка попросила всех подписчиков беречь себя и следить за здоровьем.

— Моя семья здорова и быстро отселила меня на чердак, — шутит Мария Ефросинина.

В комментариях подписчики желают скорейшего выздоровления и просят артистку не грустить. Некоторые подшучивают, что она в новый год зайдет с антителами, и тогда ее ничего не остановит.

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