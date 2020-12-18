Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина заболела коронавирусом. Артистка сообщила, что плохо себя чувствует.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
— Так выглядит победа в конкурсе на подарок ко Дню святого Николая и Новому году, — поделилась Мария Ефросинина.
Телеведущая отметила, что находится под контролем докторов и честно выполняет все рекомендации.
— Пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для ПЦР, — написала в посте знаменитость.
Артистка попросила всех подписчиков беречь себя и следить за здоровьем.
— Моя семья здорова и быстро отселила меня на чердак, — шутит Мария Ефросинина.
В комментариях подписчики желают скорейшего выздоровления и просят артистку не грустить. Некоторые подшучивают, что она в новый год зайдет с антителами, и тогда ее ничего не остановит.
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Знаменитости, переболевшие коронавирусом
В 2020 году Украина столкнулась с пандемией Covid-19. Вирус поразил большое количество украинцев и не обошел звезд шоу-бизнеса.
Среди тех, кто переболел: Сергей Бабкин, певица Камалия, телеведущий Анатолий Анатолич, танцор Влад Яма, диктор Владимир Остапчук, топ-модель Алла Костромичева, фотограф Соня Плакидюк и модельный скаут Сергей Никитюк.
Знаменитости рассказали, какие у них были симптомы и как переболели коронавирусом — в материале Фактов ICTV.
Фото: Мария Ефросинина