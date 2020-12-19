Финал шоу Холостячка 2020: как прошел и кто победил (ФОТО)

18 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка на телеканале СТБ.

В финале шоу главная героиня Ксения Мишина решила познакомить Алексея Тригубенко и Александра Эллерта со своим отцом Александром.

Первым на встречу отправился Леша. С отцом Ксении он запускал самолетики, а после у них была возможность пообщаться один на один. Диалог складывался у них душевно.

А вот на встрече Эллерта с отцом Ксении возникла напруженная ситуация, а причиной тому алкоголь. Мишиной не понравилось то, что на обеденном столе он присутствовал. Ведь холостячка негативно относиться к алкоголю и выпившим людям.

По словам Александра Эллерта, на рыбалке, где они находились, это приемлемо.

По итогу, отец посоветовал Ксении идти только за своим сердцем. Хотя за кадром он отметил, что если она выберет Алексея, то она сможет с ним построить спокойную и стабильную семейную жизнь.

Свидание Алексея и Ксении

Алексей решил устроить экстремальное свидание для холостячки — дрифт на авто.

После дикого всплеска адреналина Алексей решил устроить Ксении еще один сюрприз.

Пара поехала в цирк, чтобы попробовать себя в роли воздушных гимнастов.

Несмотря на усталость после опасных трюков на арене цирка, Леша и Ксюша поехали на тихий и уютный ужин. Именно там ведущий Григорий Решетняк предложил обсудить спорные вопросы для пары.

Если некоторые моменты вызвали у них лишь смех, то один серьезно задел Тригубенко. Речь идет о словах Ксении о не творческом занятии Леши, а также относительно его способа жизни.

Однако в итоге паре удалось договориться по всем пунктам, а разговор вышел душевным и искренним.

Свидание Александра и Ксении

Эта встреча также началась с экстрима. Пара летала на параплане. После чего их ждали ответы на спорные и неловкие вопросы. У Мишиной с Эллертом возник более острый разговор, однако все снова свелось к тому, что Саша не хочет говорить о своих чувствах на камеру.

После этого они отправились в спа-салон, где Ксения снова попыталась расспросить Александра о его чувствах и планах после проекта.

Финальная церемония на реалити-шоу Холостячка

Во время финальной церемонии Алексей Тригубенко и Александр Эллерт имели последнюю возможность высказаться относительно своих чувств.

И у Алексея, и у Александра волнение было на пределе, ладони потели, а голоса дрожали.

Однако последнее слово оставалось за Ксенией Мишиной.

Алексея Тригубенко холостячка поблагодарила за все прекрасные моменты, которые они пережили вместе. Однако он все-таки услышал отказ.











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Признание Александра Эллерта в любви к Ксении Мишиной

— Любимый, любимая, — все эти слова люди говорят благодаря любви. Но интересно, где живет любовь? Все вокруг твердят, что любовь не знает границ. А у сердца есть четкие границы. Как она, такая бескрайняя, умещается в маленьком сердце? Может, она не в сердце живет? Может, тогда в голове? Но там живут мысли, которые мешают любви. Думаю, любовь не стала бы жить с такими шумными соседями. Тогда, может, она живет там, высоко, где звезды? Мне кажется, там для нее идеальное место, где космос и Вселенная. Я уверен, что именно Вселенная давала мне знаки сделать шаг и прийти на проект. Я хочу наш с тобой космос, нашу бесконечность, нашу Вселенную, нашу семью. Я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой! Ты выйдешь за меня замуж? — признался Эллерт.

В ответ на предложение Ксения заявила, несмотря ни на что, она любит Александра и готова выйти за него замуж.

— Саш, мне сложно представить нашу с тобой жизнь. Несмотря на твою легкость и беззаботность, мне с тобой бывает тяжело. Я сейчас тебе скажу честно: я боюсь, что ты не будешь выполнять свои обещания. Я боюсь конфликтов, что ты не сможешь мне до конца открыться и довериться. Я очень долго думала над нашими с тобой отношениями. И ты знаешь, я могу придумать тысячи причин, почему нам не суждено быть с тобой вместе. Но пока ты рассуждал, где живет любовь, я точно поняла, где сейчас находится моя. Она сейчас рядышком со мной и очень волнуется. Я тебя тоже люблю, и да, я согласна, — приняла предложение Ксения Мишина.

Отношения Мишиной и Эллерта на реалити-шоу Холостячка

На протяжении осени украинские зрители пристально наблюдали за тем, как развиваются отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

Главной их отличительной чертой стали экстрим и эмоциональные качели. Однако на каждом свидании пара растворялась друг друге и забывала о неурядицах.