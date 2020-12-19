Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка. За ее сердце боролись мужчины из разных уголков Украины.

Что известно о Ксении Мишиной, читайте в нашем материале.

Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе.

В школе Мишина была пацанкой, всегда отстаивала справедливость и заступалась за слабых. Однако в 2007 году девушка получила звание вице-мисс и приз зрительских симпатий на конкурсе Севастопольская красавица.

После окончания школы, переехала в столицу, где закончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания университета Ксения стала актрисой Киевского академического Молодого театра.

Популярность к актрисе прибыла после главной роли в мелодраме Искушение.

В 2019 году Мишина сыграла свою самую известную роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.

Ей было трудно играть персонажа, но благодаря профессионализму она смогла идеально вжиться в роль.

В студенческие годы Ксения влюбилась в женатого мужчину и забеременела. Однако пара так и не вышла замуж. Актриса воспитывает сына Платона, в чем ей помогают родители.

В 2019 году Ксения Мишина приняла участие в шоу Танцы со звездами, в котором победила со своим партнером Евгением Котом.

Романтическое реалити Холостячка на телеканале СТБ стартовало 23 октября. В финале Ксения выбирала между бизнесменом Алексеем Тригубенко и юмористом Александром Эллертом. В итоге Мишина выбрала Эллерта.